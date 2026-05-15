La fiesta patronal de una iglesia de Amatitlán, Jalisco, terminó en tragedia cuando un torito de pirotecnia provocó una explosión que dejó una mujer muerta y varios heridos.

El hecho, captado en video, ocurrió la noche del jueves 14 de mayo, cuando se bailaba con un torito de pirotecnia en la explanada de la iglesia y las chispas generadas por los fuegos artificiales llegaron hasta un tanque de gas.

Mujer muere tras explosión en Amatitlán, Jalisco, provocada

Alrededor de las 22:00 horas de la noche del jueves 14 de mayo se celebraban las fiestas patronales por el Señor de la Ascensión en una iglesia de Amatitlán, Jalisco, que terminó con una explosión.

De acuerdo con el último reporte, una mujer de entre 52 y 53 años de edad murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, se resaltó que todos los heridos por la explosión fueron trasladados a centros hospitalarios de los municipios de Tequila y Magdalena. Se trata de:

5 personas en estado grave

5 personas en estado regular

14 personas con heridas leves

Asimismo, se señaló que algunos de los heridos fueron trasladados al Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con los reportes, las chispas que se desprendieron del torito terminaron chocando contra un puesto de frituras con varios tanques de gas LP; esto, así como el aceite caliente, ocasionaron varias explosiones.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, así como fuerzas federales debido a las explosiones que se generaron; no se reportan muertos por este hecho.

Video: Así fue la explosión con un torito de pirotecnia en iglesia de Amatitlán, Jalisco

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la tragedia ocurrió mientras se realizaba el tradicional baile del torito.

Las chispas que se desprenden del torito de pirotecnia terminaron en un puesto de frituras, provocando una fuerte explosión con una llama de varios metros de alto que se intensificó con otros fuegos artificiales que se encontraban cerca.