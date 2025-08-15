¿Drake Bell -de 39 años de edad- amenazó con demandar a La Casa de los Famosos México 2025? Galilea Montijo reveló que se comunicó “muy enojado” con la producción.

Y es que Drake Bell les habría exigido que bajarán los videos de La Casa de los Famosos México 2025 donde Mariana Botas -de 35 años de edad- confesó que se habían besado.

Galilea Montijo -de 52 años de edad- sorprendió a los televidentes de Hoy al revelar que un famoso había amenazado con demandar a la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que se encontraba inconforme con una de las declaraciones que había realizado un integrante de La Casa de los Famosos México 2025 y que lo involucrada.

Se trata nada más y nada menos que de Drake Bell, quien se encuentra en la polémica luego de que Mariana Botas confesó que se habían besado en un antro de la CDMX.

En Hoy, Galilea Montijo reveló que Drake Bell se comunicó con la producción para exigirles que bajaran los videos donde Mariana Botas cuenta que se besan o de lo contrario interpondría una demanda.

“Contestó delante de cámaras muy sonriente, simpático, pero yo tengo otros datos. Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’” Galilea Montijo

En La Casa de los Famosos México 2025, Mariana Botas reveló que en una noche de fiesta en un antro de la Ciudad de México se besó con Drake Bell.

De acuerdo con Mariana Botas, Drake Bell le mandó un mensaje al otro día, expresándole que le encantó besarla y que es una mujer increíble.

La declaración de Galilea Montijo sorprendió a sus compañeros de Hoy y es que recordaron que Drake Bell suele ser muy amable cuando habla con la prensa.

Galilea Montijo sorprendida con el cambio de actitud de Drake Bell sobre las declaraciones de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025

Galilea Montijo destacó que en realidad Drake Bell se encontraba “muy enojado” cuando habló con la producción de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que incluso les dejó en claro que podría ejercer acciones legales en su contra si no bajaban los videos donde Mariana Botas hablaba de él.

“Que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas de lo que había dicho en ‘La Casa de los Famosos México’ que iba a someterse a una demanda” Galilea Montijo

Galilea Montijo señaló que le sorprendió que después de que amenazó a la producción de La Casa de los Famosos México 2025, Drake Bell salió a decir que no se acuerda.

Y es que Galilea Montijo reconoció que no sabía porque se encontraba tan molesto Drake Bell y después hasta bromeó con la prensa sobre el tema.

“Estaba muy enojado, pero a frente a las cámaras dijo ‘Jajaja no me acuerdo’. ¿Qué raro, no? Porque tiene muchas demandas. Él es muy lindo, no sé por qué estaba muy enojado” Galilea Montijo

Ya que, en un encuentro con varios medios de comunicación, Drake Bell reveló que no se acordaba de los supuestos besos que se había dado con Mariana Botas.