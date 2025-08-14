Arrancó la tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025.

Hoy miércoles 13 de agosto el destino de los 13 habitantes restantes quedará sellado una semana más.

Cómo nominaron en La Casa de los Famosos México 2025; la nominación de cada participante del 13 de agosto

¿Cómo nominaron rumbo a la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025? Los habitantes repartieron sus puntos de la siguiente forma:

En el caso de Elaine Haro:

Guana: 2 puntos

Alexis Ayala: 1 punto

Elaine Haro (@lacasafamososmx / Instagram)

La Casa de los Famosos México 2025: Un beneficio será activado en las nominaciones

La noche del martes 12 de agosto, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 hicieron la dinámica de “la moneda del destino”.

Mariana Botas -de 35 años de edad- fue la ganadora, encontrando la moneda en la fogata del jardín.

Una vez en el confesionario, La Jefa explicó a la actriz que la moneda de esta semana incluía un beneficio para el día de las nominaciones.

Antes, Mariana Botas debía adivinar —con base en unos videos— a quiénes habían nominado dos de los habitantes en semanas pasadas.

La actriz acertó una vez, por lo que logró sumar un punto a su nominación de 2. Es decir que podrá nominar a un habitante con 3 puntos.

Mientras que, al no adivinar en el segundo video, Mariana Botas perdió su nominación de un punto.

Líder en la semana tres de La Casa de los Famosos México 2025

Como es bien sabido, el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025 tiene inmunidad a la hora de las nominaciones.

En la semana tres fue Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- quien se coronó como el líder y subió a la suite.

Esto después de que el futbolista y deportista ganara la final del reto “Sirenas y tritones”.

La prueba consistía en llevar de un extremo a otro de una pista una serie de pelotas y soplar para que cayeran en unos agujeros.

Sin mucho esfuerzo, Aldo Tamez de Nigris fue el primero en meter seis pelotas, ganando su inmunidad en La Casa de los Famosos México 2025.