¿Ninel Conde amenazó a Aaron Mercury? Un video del 24/7 de La Casa de los Famosos México 2025 reveló el incómodo momento.

Las tensiones siguen creciendo entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025; en esta ocasión, Ninel Conde de 54 años de edad protagonizó un incómodo momento con Aaron Mercury de 24 años de edad.

¿Qué le dijo Ninel Conde a Aaron Mercury? Aseguran que lo habría amenazado en La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde es una de las nominadas que podría salir este domingo 17 de agosto de La Casa de los Famosos 2025, y sus probabilidades habrían aumento después de haber amenazado a Aaron Mercury.

Pues no solo Ninel Conde ha sido acusada de manipular a sus compañeras de cuarto en La Casa de los Famosos México 2025, sino que ahora amenazó a Aaron Mercury:

“Pero no digas mamadas wey, si no neta, yo me encargo de que Joel acabe contigo” Ninel Conde

Mmm dudo mucho que mi amiguísimo Joel de años con quien eh ido a todas sus fiestas, al bautizo de sus hijos y así en buena ongy prefiera a Ninel en vez de Aarón que tiene seguidores reales con un público fiel que brincara pa defenderlo . Solita se pone la soga al cuello. https://t.co/8Wtn70V4RC — BRUNO (@BrunoOlvez) August 17, 2025

Ninel Conde se refinería a su manager Joel Echeverría quien trabaja en FZ Management, una agencia que también colabora con Wendy Guevara.

Recientemente Joel también comenzó a asociarse con Aaron Mercury pues ha estado en varios proyectos con él, aunque no colabora al 100%.

Para @Mauricio_Mejia el "humor" de todos los gays es joder a los demás 🙄



Por eso las amenazas de Ninel a Aaron son broma, no piensen mal 🙈 #TeamDía 🌞 #TeamNoche 🌛 #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3me3ePNUVi — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 17, 2025

Usuarios aseguran que Ninel Conde amenazó a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

Durante un momento en La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde ha sido señalada en redes sociales tras difundirse un video en donde amenaza a Aaron Mercury.

Pues Ninel Conde le advierte a Aaron Mercury que le pediría a Joel su manager que lo acabe, algo que para los usuarios y fans del tiktoker fue una clara amenaza.

Es por eso que no solo Ninel Conde ha sido muy criticada en redes sociales, sino que al estar nominada en La Casa de los Famosos México 2025, aseguran que esta amenaza a Aaron Mercury podría costarle su estancia en el reality.