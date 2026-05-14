Chivas vs Cruz Azul disputan la vuelta de las semifinales de la Liga MX. El partido es el sábado 16 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta semifinales Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX

Chivas vs Cruz Azul se enfrentarán el sábado 16 de mayo como parte de la vuelta de las semifinales de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: Horario para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX

A partir de las 19:07 horas inicia la transmisión del partido Chivas vs Cruz Azul, en las semifinales de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX

El Chivas vs Cruz Azul será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta semifinales Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Amazon Prime Video

Cruz Azul y Chivas empatan en la ida de semifinales de la Liga MX. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo quedaron Cruz Azul vs Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX?

Chivas perdió dos veces la ventaja en el marcador ante Cruz Azul, por lo que el resultado de las semifinales de ida de la Liga MX terminó con empate a dos goles.

Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta para avanzar a la Final de la Liga MX.

A Chivas le basta mantener el empate global para buscar el campeonato del Clausura 2026.