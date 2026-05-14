Chivas vs Cruz Azul disputan la vuelta de las semifinales de la Liga MX. El partido es el sábado 16 de mayo de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta semifinales Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX
Chivas vs Cruz Azul se enfrentarán el sábado 16 de mayo como parte de la vuelta de las semifinales de la Liga MX.
Chivas vs Cruz Azul: Horario para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX
A partir de las 19:07 horas inicia la transmisión del partido Chivas vs Cruz Azul, en las semifinales de la Liga MX.
Chivas vs Cruz Azul: Canal para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX
El Chivas vs Cruz Azul será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta semifinales Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo quedaron Cruz Azul vs Chivas en la ida de las semifinales de la Liga MX?
Chivas perdió dos veces la ventaja en el marcador ante Cruz Azul, por lo que el resultado de las semifinales de ida de la Liga MX terminó con empate a dos goles.
Cruz Azul necesita ganar el partido de vuelta para avanzar a la Final de la Liga MX.
A Chivas le basta mantener el empate global para buscar el campeonato del Clausura 2026.