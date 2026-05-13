Festival Nescafé Vaivén 2026: lineup, precios y boletos

El Festival Nescafé Vaivén 2026 revela su esperado lineup de conciertos con el cantautor nipón Joji a la cabeza y siendo la primera vez que visite México, elevando las expectativas del magno evento.
Por lo que el cartel completo de conciertos del Festival Nescafé Vaivén 2026 es:
- Joji
- Zhu
- Bob Moses
- Madeon
- Kavinsky
- Max Styler
- The Midnight
- Drama
- Rafael
- Ralphie Choo
- Antdot
- Clubz
- Omri
- Chambord
- Juana Aguirre
- Labibe
- LTD
- Marte
- Sweet Mila
¿Cuándo y dónde es el Festival Nescafé Vaivén 2026?
El Festival Nescafé Vaivén 2026 tendrá lugar el 17 de octubre en su sede Jardines de México en Acapulco, Guerrero.
Jardines de México es el recinto ubicado en el Km 129 de la Autopista México -Acapulco a la altura de Tequesquitengo.
Precio y preventa de boletos del Festival Nescafé Vaivén 2026
El precio y preventa de boletos del Festival Nescafé Vaivén 2026 ya se tiene disponibles; a lo que las fecha para adquirir entradas se realizará de la siguiente forma:
- Venta Beyond: 13 de mayo 2026 desde las 9:00 de la mañana, con códigos Banamex
- Preventa Priority: 14 de mayo 2026 a las 9:00 am, con códigos Banamex
- Preventa Banamex: 15 de mayo 2:00 de la tarde
- Venta General: 16 de mayo 2:00 pm
- Boletera: Ticketmaster
Mientras que el precio ya con cargos para el Festival Nescafé Vaivén 2026 será por fases y modalidades:
- General Fase 1: $2,604
- General Fase 2: $2,976
- General Fase 3: $3,348
- General Fase 4: $3,720
- General Fase 5: $4,092
- Comfort Fase 1: $3,906
- Comfort Fase 2: $4,464
- Comfort Fase 3: $5,022
- Comfort Fase 4: $5,580
- Comfort Fase 5: $6,138
- Banamex VIP Fase 1: $5,208
- Banamex VIP Fase 2: $5,952
- Banamex VIP Fase 3: $6,696
- Banamex VIP Fase 4: $7,440
- Banamex VIP Fase 5 $8,184