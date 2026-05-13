El Festival Nescafé Vaivén 2026 revela su esperado lineup de conciertos con el cantautor nipón Joji a la cabeza y siendo la primera vez que visite México, elevando las expectativas del magno evento.

Por lo que el cartel completo de conciertos del Festival Nescafé Vaivén 2026 es:

Joji

Zhu

Bob Moses

Madeon

Kavinsky

Max Styler

The Midnight

Drama

Rafael

Ralphie Choo

Antdot

Clubz

Omri

Chambord

Juana Aguirre

Labibe

LTD

Marte

Sweet Mila

Festival Nescafé Vaivén 2026: lineup, precios y boletos (Festival Nescafé Vaivén 2026)

¿Cuándo y dónde es el Festival Nescafé Vaivén 2026?

El Festival Nescafé Vaivén 2026 tendrá lugar el 17 de octubre en su sede Jardines de México en Acapulco, Guerrero.

Jardines de México es el recinto ubicado en el Km 129 de la Autopista México -Acapulco a la altura de Tequesquitengo.

Precio y preventa de boletos del Festival Nescafé Vaivén 2026

El precio y preventa de boletos del Festival Nescafé Vaivén 2026 ya se tiene disponibles; a lo que las fecha para adquirir entradas se realizará de la siguiente forma:

Venta Beyond: 13 de mayo 2026 desde las 9:00 de la mañana, con códigos Banamex

Preventa Priority: 14 de mayo 2026 a las 9:00 am, con códigos Banamex

Preventa Banamex: 15 de mayo 2:00 de la tarde

Venta General: 16 de mayo 2:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Mientras que el precio ya con cargos para el Festival Nescafé Vaivén 2026 será por fases y modalidades:

General Fase 1: $2,604

General Fase 2: $2,976

General Fase 3: $3,348

General Fase 4: $3,720

General Fase 5: $4,092

Comfort Fase 1: $3,906

Comfort Fase 2: $4,464

Comfort Fase 3: $5,022

Comfort Fase 4: $5,580

Comfort Fase 5: $6,138

Banamex VIP Fase 1: $5,208

Banamex VIP Fase 2: $5,952

Banamex VIP Fase 3: $6,696

Banamex VIP Fase 4: $7,440

Banamex VIP Fase 5 $8,184