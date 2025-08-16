¿Facundo será el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

La pregunta se ha viralizado tras una filtración de La Tía Sandra (@TuTiaSandra) que afirma tener información sobre acuerdos secretos en La Casa de los Famosos México 2025.

La cuenta en X, famosa por sus exclusivas, reveló que Facundo pactó su salida, lo que se confirmaría en la gala del domingo 17 de agosto.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

La Casa de los Famosos México 2025: La Tía Sandra afirma que la eliminación de Facundo es parte de un pacto

Hace unos días, Facundo -de 47 años- confesó que estaría más que feliz de salir de La Casa de los Famosos México 2025, pues lucha más contra el aburrimiento que contra sus compañeros.

En redes, muchos creen que esta declaración sería parte del pacto que el conductor habría hecho con la producción de La Casa de los Famosos México 2025 ante las reacciones negativas que ha generado su participación.

En ese sentido, La Tía Sandra publicó que “todo está listo” para que Facundo se despida este domingo de La Casa de los Famosos México 2025.

La cuenta citó un mensaje de sus fuentes en el que se afirma que otro de los motivos de Facundo sería el “infierno” que ha vivido su familia desde que ingresó a La Casa de los Famosos México 2025.

Según la fuente, la familia del conductor incluso tuvo que irse de vacaciones para tomar distancia de la situación y no recibir más críticas.

El supuesto mensaje afirma que la novia e hijas de Facundo ya saben que será el tercer eliminado y están “felices” con la noticia, pues el reality ha sido “el peor de sus vidas”.

La Casa de los Famosos México 2025: Eliminación de Facundo sería en realidad por su poca aceptación entre el público

Hay quienes afirman que Facundo sí será el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, pero será de forma totalmente legal.

Y es que, el humor de Facundo ha sido duramente criticado en redes sociales, donde las nuevas generaciones lo han tachado de “tóxico” y “pasado de moda”.

En sintonía con eso, varias encuestas revelan que Facundo es de los menos votados y que los rumores del pacto de hecho son para encubrir que ya no es tan popular como lo fue en su juventud.