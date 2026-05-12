Jamiroquai regresa a la Arena CDMX con una fecha en concierto para todos sus fans de la capital del país.

Así que si no te quieres perder de ver a Jamiroquai en la Arena CDMX a continuación ya te dejamos los detalles de fecha, boletos y demás para adquirir tus entradas de concierto:

Fecha: 27 de septiembre 2026 en la Arena CDMX en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Aún sin detalles

Preventa del artista: Del 13 de mayo a partir de las 10:00 horas, al 14 de mayo a las 22:00 horas.

Preventa Exclusiva con Tarjetas de Crédito de Banco Azteca: el jueves 14 de mayo, de las 10:00 a las 22:00 horas.

Venta al Público en General: A partir del viernes 15 de mayo, a las 10:00 horas.

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Sin revelarse

Jamiroquai en México 2026 (Superboletos)

Latin America Tour 2026 de Jamiroquai llega a la Arena CDMX

Jamiroquai está de regreso en nuestro país con su Latin America Tour 2026 que lo traerá con concierto a la Arena CDMX, pero también a:

3 de septiembre 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León

25 de septiembre 2026 en la Arena Guadalajara en Guadalajara, Jalisco

Para los fans de Jamiroquai recuerden que la preventa les tendrá 3 y 5 meses sin intereses para compras con tarjeta Banco Azteca.

Si deseas adquirir tus boletos sin cargos, lo podrás hacer en taquillas de la Arena CDMX en venta general, recuerda que el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Asimismo, los puntos de venta de Superboletos disponibles son Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.