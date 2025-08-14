La tercera nominación en La Casa de los Famosos México 2025 aumentó los ánimos dentro del reality show y es que hay varias celebridades que no esperaban salir en la placa.

Este jueves 14 de agosto, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 que están nominados empiezan sus estrategias para evitar convertirse en el tercer eliminado.

El Abelito se le va a parar a El Guana en su posicionamiento por tercera eliminación en La Casa de los Famosos México 2025

La tercera nominación dejó muy movidos a los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025, porque hay algunos que no se esperaba que estuvieran en riesgo de salir.

Durante su estancia en la suite, Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- no dudo en cuestionar a El Abelito sobre si ya tenía claro su posicionamiento.

Sin embargo, El Abelito -de 25 años de edad- bromeó con el hecho de que se posicionaría frente a El Guana.

Su respuesta generó gran impacto y es que El Guana -de 38 años de edad- es de su mismo cuarto, sin embargo todo se trató de una broma.

Aldo: No digas nombres ni nada para que sea también una sorpresa pero ya tienes con quien te le vas a parar el domingo?

Abelito: Yo me le voy a parar al Guana😂#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/2Kf3EI9xWN — Ateuzaz🔸 (@Ateuzazbeba) August 14, 2025

En su podcast “Entre compas”, Aldo Tamez de Nigris y El Abelito no dudaron en hablar sobre la nominación.

Y es que El Abelito considera que ahora si quedó muy fuerte la nominación y es que hay personalidades grandes en la placa.

Sin embargo, El Abelito se dio cuenta que dijo plancha y no placa de nominados.

Podcast "Entre compás con el niño bien y el niño x siempre"

Capítulo 2 hablando de la nominacion.

Abelito: la plancha quedó bien fuerte

Aldo: la placa

Abelito: maldita sea! me estoy acordado que en el confesionario le dije la plancha 😂#LaCasaDeLosFamososMx… pic.twitter.com/Gftwjn3PO6 — Ateuzaz🔸 (@Ateuzazbeba) August 14, 2025

El Guana quedó muy tocado con su nominación y es que incluso confesó que pensó que fue su propio cuarto quien lo puso en riesgo de salir.

Esto luego de que en el cine El Guana había quedado como un traidor por la relación cercana que tiene con el Cuarto Día.

Sin embargo, El Guana se dijo sorprendido por estar nominado en una placa fuerte y eso le impactó.

Ante las especulaciones de El Guana, Mar Contreras -de 44 años de edad- le confesó que ellos no lo habían nominado.

Mar Contreras le dejó claro a El Guana que no habían ido tras él, luego de lo que mostraron en el cine de La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala -de 59 años de edad- le dejó en claro que no eran tan ojetes para actuar de esa manera.

Mar: Nada más quería aclararte qué de aquí nadie voto por ti, porque no se que estuviste hablando allá. Eso nos dejaria muy mal con la gente.

Alexis: No somos tan ojetes.



LA CARA DE GUANA SABIENDO QUE LA CAGO 🙃🫣 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9bi3SrMfkD — Anxiety (@andrescaceress1) August 14, 2025

Sin embargo, fue Elaine Haro -de 21 años de edad- y Priscila Valverde las que confesaron que habían nominado a El Guana.

Pero, la confesión de Elaine Haro y Priscila Valverde -de 24 años de edad- se dio luego de que El Guana ya no se encontraba presente.

Tras la plática de sus compañeros, El Guana reconoció que se había equivocado al pensar que el Cuarto Noche lo había nominado.

Es por ello por lo que no dudo en pedir votos para su cuarto y para él y es que no querían que ellos salieran de La Casa de los Famosos México 2025.

Guana admitió que las víboras del cuarto día lo hicieron dudar y juzgó a su cuarto en ese momento porque le pegó muy duro la nominación, pero ya habló con el cuarto y pide votos para todos del cuarto noche 🤟.



TEAM NOCHE#LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX3 pic.twitter.com/yPaMDYPt55 — Locte (@ujb1817) August 14, 2025

El Guana reconoció que hizo acusaciones sin saber por el sentimiento de estar nominado ya que no se lo esperaba.

Sin embargo, El Guana dejó en claro que va a confiar en su Cuarto Noche.

Guana ya dijo que va confiar en lo que cuarto noche le dijeron que ellos no lo nominaron, y que dijo cosas por el sentimiento de estar nominado y que hizo acusaciones sin saber #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/6RDkem35L1 — Chica Indiscreta (@chicxindiscret) August 14, 2025

Al saber que se encuentran en una placa muy fuerte, el Cuarto Noche ya hizo su promesa para evitar que uno de ellos salga el domingo.

El Cuarto Noche prometió donar a albergues de animales si el público los salva y nadie de ellos sale el domingo 17 de agosto.

La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó muy tocados a los integrantes.

Y es que consideraron que se trata de una placa muy fuerte e incluso algunos se dijeron sorprendidos de los que habían quedado nominados.

Hay algunas celebridades que se sentían seguros y ahora se encuentran nominados.

¿Ninel Conde amenazó a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025?

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde Ninel Conde -de 48 años de edad- habría amenazado a Aaron Mercury.

Y es que se escucha decirle Ninel Conde a Aaron Mercury -de 24 años de edad- que había dado indicaciones a su mánager para que lo “empinara”.

– “Joel si este cabron *la nomina* lo empinas”



Ninel amenazando a Aarón con indicaciones que dejó a su manager. OKAAAAYYY???💀#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/y7Wuux06qY — julio (@kenialegends) August 14, 2025

Ninel Conde incluso fue exhibida llamándole “fea” a Mar Conteras luego de las diferencias que han mostrado en La Casa de los Famosos México 2025.

En el video, incluso Ninel Conde incluso trata de bromear con la situación, sabiendo que las cámaras la están captando.

Ninel llamando “fea” a Mar A SUS ESPALDAS y ya se lo dijo Alexis: NO PROYECTES TUS INSEGURIDADES 🗣️🗣️ #LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMexico#LCDLFMX3pic.twitter.com/WwEBpxB8T8 — mai (@universodemai) August 14, 2025

Tras su nominación, El Guana señaló que espera que las personas que lo nominaron tengan el valor de decírselo en la cara.

El Cuarto Día se expresaron sobre la situación, sin saber que había sido dos personas de su grupo quienes nominaron a El Guana.

– “Te empiné pero no tengo los huevos de decírtelo en la cara”

Ellos no lo saben pero con todo lo que dicen están dando con todo a 2 de su mismo equipo. 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3tfDpnd4RI — julio (@kenialegends) August 14, 2025

El Cuarto Noche volvieron a expresar que no se pudieron poner de acuerdo en la snominaciones y es que no siguieron con su estrategia.

De acuerdo con ellos, no siguieron las cosas como se habían puesto de acuerdo, pero se mostraron felices de que si les había resultado las nominaciones y colocaron al Cuarto Día en aprietos.

Ninel: los chicos están manipulados por Alexis planearon muy bien su estrategia el les dice a quien nominar y están bien organizados y pues siguen indicaciones de el

LOS CHICOS EN CUESTIÓN: #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/OKn1WnGDrt — Noti🐩 (@noti_lcdlf) August 14, 2025

Aldo Tamez de Nigris le muestra su apoyo a Mar Contreras dentro de La Casa de los Famosos México 2025

Luego de una semana muy complicada, Aldo Tamez de Nigris no dudo en mostrarle todo su apoyo a Mar Contreras.

Y es que Aldo Tamez de Nigris le dedicó unas emotivas palabras donde le dejó en claro que siempre contaría con él.

El Abelito y Aaron Mercury se sumaron a Aldo Tamez de Nigris y le dijeron a Mar Contreras que siempre la van a cuidar.

Las palabras de sus compañeros conmovieron tanto a Mar Contreras que terminó llorando.

Aldito le dijo unas bellas palabras a Mar y después Abelito y Aaron le dijeron que ellos la van a cuidar siempre.



Mar se conmovió tanto que lloró. 😭#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/w9cI9RfLAL — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 14, 2025

Aldo Tamez de Nigris y El Abelito pasaron un momento preocupante y divertido en la suite de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que querían ocupar la máquina de palomitas, pero al parecer pusieron muchos granos y empezaron a tener algunas dificultades.

Ellos solitos traen un desmadre con la máquina de palomitas alch 😭 JAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ubd2hDDTFX — julio (@kenialegends) August 14, 2025

El Abelito les dio clases de pedología a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025

Además de su gran carisma, El Abelito se ha destacado en La Casa de los Famosos México 2025 por sus pedos.

Y es que ya se ha vuelto viral que incluso El Abelito les dio clases a sus compañeros de pedología.

Abelito instruyó a sus compañeros para que puedan tirarse gases cuando ellos quieran.

En el video, El Abelito les dio el paso paso a sus compañeros para que pudieran tirarse pedos.