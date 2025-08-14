Facundo -de 47 años de edad- se rinde en La Casa de los Famosos México 2025 y da por hecho que no se llevará a casa los 4 millones de pesos.

Esto después de que el presentador anunciara su salida del cuarto Día y volviera al juego individual en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo ya no se ve como el ganador de La Casa de los Famosos México 2025

Facundo abrió su corazón y dijo haberse dado cuenta de que compite con celebridades con mucho potencial dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Motivo por el cual, en sus palabras, preferiría darle el primer lugar de La Casa de los Famosos México 2025 a otros habitantes antes que a él.

Facundo en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

De acuerdo con Facundo, se sentiría feliz de que otros habitantes se llevaran los 4 millones de pesos:

El Abelito, de 25 años de edad

El Guana, de 38 años de edad

Ninel Conde, de 54 años de edad

Cabe destacar que desde su anuncio como habitante, el presentador se mostró siempre confiado de llegar a la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Por si fuera poco, Facundo incluso llegó a verse como el ganador de la temporada.

Sin embargo, esta confianza se desvaneció a mediados de la tercera semana de competencia.

Facundo deja colgado al cuarto Día de La Casa de los Famosos México 2025

Fue el miércoles 13 de agosto, día de nominación en La Casa de los Famosos México, cuando Facundo se bajó del juego por equipos.

El presentador era capitán del cuarto Día desde que inició la temporada, equipo al que se amoldó desde la semana dos de la competencia.

Facundo expresó que ya no se siente cómodo jugando por equipos, esto debido a que hay integrantes del cuarto Noche a los que nunca nominaría.

Incluso, durante la gala de nominación, Facundo dejó en claro que sería la última vez que no mina a un habitante solo por ser “del cuarto contrario” .

Por lo que, a partir de la semana cuatro de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo vuelve a jugar en solitario como cambio de estrategia.