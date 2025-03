Ninel Conde reveló que fue víctima de violencia de género por un ex y esto se sabe de la actriz y cantante.

Durante una conferencia de prensa, Ninel Conde reveló que hace algunos años fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de una pareja.

La actriz narró cómo fueron los episodios de terror que vivió y cómo logró superar esta etapa tan traumática.

Ninel Herrera Conde nació en Toluca, Estado de México, y es una reconocida actriz y cantante.

El primer acercamiento de Ninel Conde con la farándula, fue cuando participó en el concurso Señorita Estado de México.

Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976; actualmente tiene 48 años.

Ninel Conde se ha casado 4 veces:

Su actual esposo es el empresario venezolano, José Ángel González y tuvo un hijo con Giovanni Medina, pero nunca se casaron.

Ninel Conde es Libra y las personas bajo este signo zodiacal son sociables, indecisos y curiosos.

Ninel Conde tiene dos hijos:

Ninel Conde estudió teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza.

La actriz también tomó clases con le productor Sergio Jiménez.

Ninel Conde debutó en la televisión con la novela “Bajo un mismo rostro” y participó en algunos programas como Lo que callamos la mujeres y Al derecho y al Derbez.

Ninel Conde ha trabajado en telenovelas como:

Además de la actuación, Ninel Conde incursionó en la música en 2003 con la canción ‘Callados’.

En 2006 lanzó la canción “Bombón asesino”, nombre con el que se le conoce.

Ninel Conde también participó en Big Brother y fue conductora del programa nocturno ‘Desmadruga2’.

Durante la conferencia “Rompe el miedo y triunfa”, Ninel Conde abrió su corazón para revelar que fue víctima de violencia por 4 años.

La actriz reveló que una de sus ex parejas la golpeaba, la intentó ahorcar y llegó a quemar su ropa.

<i>“Yo viví violencia física, a mí me pegaban, a mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho, es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo. Yo viví violencia física, me ahorcaban, me arrancaban la ropa, me quemaron una biblia enfrente de mí, fue algo muy traumático”</i>

Ninel Conde