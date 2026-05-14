El cantante colombiano J Balvin llega en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX este 14 y 15 de mayo.
Conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes totalmente agotados, y si eres de los que tiene boletos, te dejamos a continuación los detalles de setlist, telonero y demás:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para los conciertos de J Balvin en Palacio de los Deportes del 14 y 15 de mayo
J Balvin está por llegar al Palacio de los Deportes con dos fechas en concierto para este 14 y 15 de mayo que prometen.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Mi gente
- Amarillo
- Azul
- Morado
- Con altura
- Blanco
- Ay vamos
- 6 AM
- Safari
- Reggaeton
- Bonita
- Sigo extrañándote
- Bobo
- Tonto
- Agua
- La canción
- Rojo
- Rio
- In da Getto
- Ginza