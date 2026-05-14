El cantante colombiano J Balvin llega en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX este 14 y 15 de mayo.

Conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes totalmente agotados, y si eres de los que tiene boletos, te dejamos a continuación los detalles de setlist, telonero y demás:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
J Balvin
J Balvin (@jbalvin/Instagram )

Posible setlist para los conciertos de J Balvin en Palacio de los Deportes del 14 y 15 de mayo

J Balvin está por llegar al Palacio de los Deportes con dos fechas en concierto para este 14 y 15 de mayo que prometen.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de J Balvin en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Mi gente
  2. Amarillo
  3. Azul
  4. Morado
  5. Con altura
  6. Blanco
  7. Ay vamos
  8. 6 AM
  9. Safari
  10. Reggaeton
  11. Bonita
  12. Sigo extrañándote
  13. Bobo
  14. Tonto
  15. Agua
  16. La canción
  17. Rojo
  18. Rio
  19. In da Getto
  20. Ginza