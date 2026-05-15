En el primer trimestre del 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembolsó millones de dólares para comprar acciones y bonos de 3 importantes empresas: Nvidia, Microsoft y Boeing.

Así se muestra en las declaraciones financieras que el presidente mandó ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, en las que se incluyen los detalles de las operaciones.

Los documentos oficiales también revelan que, en paralelo a estas adquisiciones, Donald Trump se desprendió de diversos activos, con lo que recuperó importantes cantidades de recursos.

Donald Trump (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo / AP)

Donald Trump compró acciones y bonos de Nvidia, Microsoft y Boeing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembolsó al menos 5 millones de dólares durante el primer trimestre del año, para comprar acciones y bonos de Nvidia, Microsoft y Boeing.

Según las declaraciones entregadas a la Oficina de Ética Gubernamental, también registró adquisiciones en otras empresas de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial:

Broadcom

Synopsys

Texas Instruments

En paralelo, se documentaron ventas de participaciones en Amazon, Meta y Microsoft con montos entre 5 y 25 millones de dólares, además de que liquidó un fondo Vanguard en el mes de enero.

Las transacciones fueron clasificadas en rangos amplios, pues se indica que algunas aparecieron como no solicitadas, es decir que las ejecutó sin que recibiera la recomendación formal de bróker.

Con respecto a dicho punto, especialistas en el tema indican que los movimientos financieros que llevó a cabo el presidente de enero a marzo, son muestra de un estilo de gestión directa y personal.

Donald Trump mueve los mercados con compra de acciones de Nvidia, Microsoft y Boeing

Cabe destacar que a diferencia de sus predecesores en la presidencia, los movimientos de Donald Trump muestran que no se ha desprendido de sus activos ni los colocó en un fideicomiso ciegos.

Lo anterior debido a su amplio imperio empresarial permanece bajo control familiar, manejado directamente por dos de sus hijos quienes supervisan operaciones en sectores diversos.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP Photo / AP)

Las áreas de actividad incluyen bienes raíces, hotelería, licencias de marca y proyectos de infraestructura con presencia internacional y vínculos comerciales en mercados estratégicos.

Dicha estructura empresarial, se asevera, se mantiene activa mientras Donald Trump ejerce funciones presidenciales, generando registros financieros paralelos a su gestión como presidente.