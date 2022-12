El influencer Aaron Mercury fue testigo de la supuesta agresión de la que fue víctima Yeri Mua, en manos de Brian Villegas, su exnovio.

Todo habría ocurrido en un antro de Veracruz, donde Yeri Mua -de 20 años de edad- estaba con un grupo de amigos, cuando se encontró con su ex Brian Villegas, con quien terminó hace unos días tras ser señalado de infiel.

El también conocido como Paponas -Brian Villegas- dice que él se acercó a Yeri Mua porque quería hablar con ella, pero esto se habría vuelto agresión y los amigos de la influencer trataron de defenderla.

¿Yeri Mua fue agredida a golpes por su ex, Brian Villegas? La infidelidad habría escalado a violencia

Los amigos de Yeri Mua salieron en su defensa tras ser agredida por Brian Villegas, entre ellos Aaron Mercury -de 22 años de edad- quien se encontraba de visita en Veracruz.

Antes de la tragedia, Aaron Mercury y Yeri Mua hicieron un en vivo, pues tenían planeado ir a los lugares más divertidos de Veracruz.

Sin embargo, todo se volvió turbio cuando Brian Villegas y Yeri Mua se encontraron en un antro, y comenzaron una trifulca.

¿Y quién es Aaron Mercury? Este joven tiktoker comenzó a tener relevancia en esta red social, gracias a sus videos de humor y lip sync.

Aaron Mercury vive en Querétaro y estudió relaciones internacionales. Abrió su cuenta de TikTok en 2019 y su carisma hizo que fuera ganando seguidores hasta llegar a los más de 8 millones de seguidores.

En 2020 formó parte de un grupo de influencers llamado ‘Team Ken’ y comenzó a tener mucha popularidad al punto que grabó con la conocida tiktoker Charli D’amelio.

Aaron Mercury tiene un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y fue ahí donde denunció que Brian Villegas agredió a Yeri Mua y durante la trifulca le fracturaron un dedo.

Aaron Mercury contó en sus historias de Instagram, que Brian Villegas trató de agredir a Yeri Mua, por lo que él y otros amigos trataron de defenderla.

“Brian, el ex de Yeri Mua, la agredió y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron. O sea, vas con alguien que sabes que no se sabe defender y ahí sí eres muy valiente, cuando sabes que alguien te la devolver, ahí traes a toda la gente”

