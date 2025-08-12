¿Quién es el líder de la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025? Aldo Tamez de Nigris -de 25 años de edad- le da la primera victoria al Cuarto Noche.

Por primera vez en La Casa de los Famosos México 2025 una celebridad del Cuarto Noche adquiere los beneficios del líder, ¿será que el Cuarto Día se tendrá que despedir de un integrante?

Aldo Tamez de Nigris se coronó como líder en la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025

La prueba de líder se ha convertido en un desafío muy importante para los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 por todos los beneficios que incluye.

Aldo Tamez de Nigris (Instagram/@aldotdenigris)

Y es que estos se vuelven clave para la estrategia en La Casa de los Famosos México 2025, ya que no solo se tiene inmunidad, sino que además puede salvar a una persona nominada.

Aldo Tamez de Nigris se coronó como líder durante la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2025.

En una prueba llamada ‘sirenas y tritones’, Aldo Tamez de Nigris se enfrentó en la final a:

Priscila Valverde de 24 años de edad

Shiky de 53 años de edad

Mariana Botas de 35 años de edad

El reto consistía en atinar cinco pelotas en el mismo número de huecos, pero los participantes solo podían soplar.

Tenían que trasladar cada pelota por un carril, pero tenían la dificultad de portar una cola de sirena o tritón en las piernas, lo que dificultaba su movilidad.

Aldo Tamez de Nigris demostró su gran habilidad y muy rápido dejo a sus contrincantes atrás convirtiéndose en líder en tiempo récord.

En medio de su felicidad, Aldo Tamez de Nigris eligió a El Abelito para que lo acompañe en la suite del líder.

El triunfo de Aldo Tamez de Nigris representa un revés para Día luego de que lo cambiaron de cuarto

El triunfo de Aldo Tamez de Nigris en la prueba de líder, significó una gran felicidad para los integrantes del cuarto Noche.

Y es que no solo no podrá ser nominado, sino que además peleará por la salvación y probablemente se la dará a un compañero de cuarto que este en riesgo de salir.

De esta manera, los integrantes del Cuarto Noche estarán más protegidos y por primera vez en la competencia podría tener menos nominados que el Cuarto Día.

Los del Cuarto Noche esperan que Cuarto Día se despida de uno de sus integrantes y así equilibrar fuerzas en La Casa de los Famosos México 2025.