El Estadio Banorte fue entregado a las autoridades de la FIFA para el Mundial 2026 luego del partido de Cruz Azul vs Chivas de la Liga MX, sin embargo, sorprendió el letrero que apareció en los baños del recinto.

De cara a la inauguración del Mundial 2026, en Estados Unidos sorprendió el letrero que había en las instalaciones de los baños del Estadio Banorte, pues se vio un letrero de cartón para diferenciar dicha zona del inmueble.

¿Por qué sorprendió el letrero de los baños del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026?

En la zona de la explanada del Estadio Banorte donde se encuentra un área de comida, se instalaron sanitarios, sin embargo, usuarios se percataron que había un letrero peculiar antes de ingresar a los baños.

Afuera de los baños se percataron que había un letrero de cartón con la palabra “Baños” y dibujos hechos con plumón para que los asistentes al duelo entre Cruz Azul y Chivas de las semifinales de la Liga MX pudieran diferenciar entre hombres y mujeres.

En Estados Unidos sorprende letrero en baños del Estadio Banorte a un mes del Mundial 2026. (captura)

Dicha situación generó sorpresa en usuarios estadounidenses a un mes del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Inauguración del Mundial 2026 será en el Estadio Banorte

La sorpresa de los usuarios generó relevancia debido a que en el Estadio Banorte se realizará la inauguración del Mundial 2026.

Cabe mencionar que el evento albergará el México vs Sudáfrica, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.