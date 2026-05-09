El anuncio del álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada fue una sorpresa para los coleccionistas, quienes ya se preguntan cómo conseguirlo, pues tendrá un tiraje escaso.

Si eres de los que quiere este álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada, aquí te daremos todos los detalles que hay al respecto hasta este momento.

Presentación Álbum Panini del Mundial 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Cómo conseguir el álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada?

De momento no se han dado detalles de cómo conseguir el álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada, solo se mencionó que será una edición única con pocas unidades.

No obstante, algunos insiders y coleccionistas apuntan que el álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada no se venderá de manera regular, sino que será parte de diversas dinámicas especiales para que los fans puedan ganarse uno.

Se habla principalmente de que habría una serie de sorteos donde los coleccionistas y público en general podrán participar para llevarse una de las copias de esta versión del álbum.

Aunque reiteramos, esto son solo filtraciones y rumores de insiders, no es nada oficial por parte de Panini; tendremos que esperar unos días paras saber puntualmente cómo obtener una de estas codiciadas versiones.

Portada álbum Panini del Mundial 2026 edición especial limitada (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Detalles del álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada

La razón por la que es tan solicitado el álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada, se debe a que tiene una portada única de color negro, con algunos motivos de color, siendo de pasta dura como una de las versiones regulares.

Pero no solo eso, el álbum Panini del Mundial 2026 edición limitada solo tendrá 2026 copias en todo el mundo, siendo exclusivo de México, lo que lo hace de facto un artículo sumamente raro y codiciado desde este momento por los coleccionistas.

Ahora bien, más allá de esto contará con las mismas características que el resto de versiones del álbum, es decir, el mismo contenido en relación a las estampas, selecciones y demás.

Y como es obvio, quien lo adquiera tendrá que llenarlo por sí mismo, comprando los sobres con estampas de manera tradicional.