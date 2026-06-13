El Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026 reunió a Bill Gates y George Lucas.

La tarde este viernes 12 de junio se llevó a cabo el debut oficial de la selección de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA como parte de las acciones del Grupo D.

Captan a Bill Gates y George Lucas en el partido Estados Unidos vs Paraguay del Mundial 2026

Bill Gates y George Lucas fueron vistos en el partido de Estados Unidos vs Paraguay.

El juego realizado en el SoFi Stadium de Los Angeles captó al empresario y cineasta estadounidense.

Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026 reúne a Bill Gates y George Lucas (Especial)

La presentación de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 fue un evento que reunió a varias personalidades, además de Bill Gates y George Lucas, entre las que también destacaron:

Leonardo DiCaprio, de 51 años

Tom Cruise, 63 de años

David Beckham, de 51 años

Victoria Beckham, de 52 años

Brad Pitt, de 62 años de edad

Katy Perry, de 41 años

Justin Trudeau, de 54 años

Anya Taylor-Joy, de 30 años

El Estados Unidos vs Paraguay del Mundial 2026 contó también con la presencia de Gianni Infantino.

Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026 reúne a Bill Gates y George Lucas (Especial)

Durante el encuentro, el presidente de la FIFA estuvo acompañado de Marco Rubio, secretario de estado de los Estados Unidos.

Con un marcador de 4-1, la selección de Estados Unidos se impuso de manera contundente al combinado de Paraguay.

Los Estados Unidos desplegaron un buen futbol dejando en claro que quieren hacer historia en el Mundial 2026.