Leonardo DiCaprio fue nombrado como el Actor y Artista del Año 2025 del TIME, sumando otro logro a su ya extensa carrera.

No solo eso, Leonardo DiCaprio logra este galardón, luego de que hubiera ciertas dudas sobre su actuación en años recientes, así como los proyectos que ha elegido.

¿Quién es Leonardo DiCaprio?

Leonardo Wilhelm DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense nacido en Los Ángeles, California. Ganador de numerosos premios.

Además de ser parte de producciones consideradas clásicos modernos del cine, como Titanic, El Lobo de Wall Street y El Renacido.

Leonardo DiCaprio (BANG Showbiz / Reuters)

¿Qué edad tiene Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974, actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio no tiene esposa, actualmente se encuentra en una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti.

¿Qué signo zodiacal es Leonardo DiCaprio?

Al haber nacido el 11 de noviembre, Leonardo DiCaprio es del signo de Escorpión.

Leonardo DiCaprio

¿Cuántos hijos tiene Leonardo DiCaprio?

A pesar de haber tenido diversas relaciones, Leonardo DiCaprio no tiene hijos o hijas.

¿Qué estudió Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio comenzó a actuar desde que era un niño, por lo que no tuvo una educación formal como tal, quedándose con sus estudios básicos.

Además de aprender actuación en diversos talleres y cursos desde que era muy pequeño.

¿En qué ha trabajado Leonardo DiCaprio?

Leonardo DiCaprio ha tenido una carrera prolífica desde la década de los 80’s, apareciendo en una gran cantidad de películas.

Además de comerciales y series cuando era niño, siendo considerado uno de los actores más importantes de los últimos 40 años.

Aquí te dejamos los trabajos más importantes de Leonardo DiCaprio:

Critters 3

Poison Ivy

This Boy’s Life

¿A quién ama Gilbert Grape?

Rápida y mortal

The Basketball Diaries

Total Eclipse

Romeo + Juliet

Marvin’s Room

Titanic

El hombre de la máscara de hierro

Celebrity

The Grove Family

La playa

Don’s Plum

Atrápame si puedes

Gangs of New York

El aviador

Diamante de sangre

The Departed

Red de Mentiras

Revolutionary Road

Shutter Island

Inception

J. Edgar

Django Unchained

El gran Gatsby

El lobo de Wall Street

El renacido

Once Upon a Time in Hollywood

Don’t Look Up

Los asesinos de la luna

Una batalla tras otra

Leonardo DiCaprio (AP)

Leonardo DiCaprio es el Actor y Artista del Año 2025 del TIME

Debido a su actuación en la película “Una Batalla tras Otra”, Leonardo DiCaprio es el Actor y Artista del Año 2025 del TIME.

De acuerdo con la propia revista, eligieron a Leonardo DiCaprio debido a la larga carrera del actor, además de ser parte de una de las pocas películas originales de la actualidad.

Por su parte el interprete, al ser reconocido como Actor y Artista del Año 2025 del TIME, señaló que es curioso pensar en la poca frecuencia que surgen historias como “Una Batalla tras Otra”.

Además se mencionó el éxito del filme, el cual se pensaba en un inicio que no iba a recuperar su inversión; pero al final es la obra de mejor taquilla en la carrera del director Paul Thomas Anderson.