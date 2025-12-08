Leonardo DiCaprio fue nombrado como el Actor y Artista del Año 2025 del TIME, sumando otro logro a su ya extensa carrera.
No solo eso, Leonardo DiCaprio logra este galardón, luego de que hubiera ciertas dudas sobre su actuación en años recientes, así como los proyectos que ha elegido.
¿Quién es Leonardo DiCaprio?
Leonardo Wilhelm DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense nacido en Los Ángeles, California. Ganador de numerosos premios.
Además de ser parte de producciones consideradas clásicos modernos del cine, como Titanic, El Lobo de Wall Street y El Renacido.
¿Qué edad tiene Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974, actualmente tiene 51 años de edad.
¿Quién es la esposa de Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio no tiene esposa, actualmente se encuentra en una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti.
¿Qué signo zodiacal es Leonardo DiCaprio?
Al haber nacido el 11 de noviembre, Leonardo DiCaprio es del signo de Escorpión.
¿Cuántos hijos tiene Leonardo DiCaprio?
A pesar de haber tenido diversas relaciones, Leonardo DiCaprio no tiene hijos o hijas.
¿Qué estudió Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio comenzó a actuar desde que era un niño, por lo que no tuvo una educación formal como tal, quedándose con sus estudios básicos.
Además de aprender actuación en diversos talleres y cursos desde que era muy pequeño.
¿En qué ha trabajado Leonardo DiCaprio?
Leonardo DiCaprio ha tenido una carrera prolífica desde la década de los 80’s, apareciendo en una gran cantidad de películas.
Además de comerciales y series cuando era niño, siendo considerado uno de los actores más importantes de los últimos 40 años.
Aquí te dejamos los trabajos más importantes de Leonardo DiCaprio:
- Critters 3
- Poison Ivy
- This Boy’s Life
- ¿A quién ama Gilbert Grape?
- Rápida y mortal
- The Basketball Diaries
- Total Eclipse
- Romeo + Juliet
- Marvin’s Room
- Titanic
- El hombre de la máscara de hierro
- Celebrity
- The Grove Family
- La playa
- Don’s Plum
- Atrápame si puedes
- Gangs of New York
- El aviador
- Diamante de sangre
- The Departed
- Red de Mentiras
- Revolutionary Road
- Shutter Island
- Inception
- J. Edgar
- Django Unchained
- El gran Gatsby
- El lobo de Wall Street
- El renacido
- Once Upon a Time in Hollywood
- Don’t Look Up
- Los asesinos de la luna
- Una batalla tras otra
Leonardo DiCaprio es el Actor y Artista del Año 2025 del TIME
Debido a su actuación en la película “Una Batalla tras Otra”, Leonardo DiCaprio es el Actor y Artista del Año 2025 del TIME.
De acuerdo con la propia revista, eligieron a Leonardo DiCaprio debido a la larga carrera del actor, además de ser parte de una de las pocas películas originales de la actualidad.
Por su parte el interprete, al ser reconocido como Actor y Artista del Año 2025 del TIME, señaló que es curioso pensar en la poca frecuencia que surgen historias como “Una Batalla tras Otra”.
Además se mencionó el éxito del filme, el cual se pensaba en un inicio que no iba a recuperar su inversión; pero al final es la obra de mejor taquilla en la carrera del director Paul Thomas Anderson.