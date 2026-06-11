El gobierno de Donald Trump alertó a los influencers que buscan crear contenido durante el Mundial 2026 que podrían ser deportados si no cumplen con ciertos requisitos.

De acuerdo con las autoridades migratorias, los creadores de contenido que entren con visa de turista podrían ser sancionados incluso con la deportación.

Cabe señalar que no es la única restricción a la que se encuentran sometidos los influencers durante el Mundial 2026, pues la FIFA ha impuesto varias restricciones sobre el contenido que genera.

Condiciones de Trump para influencers podría provocar su deportación durante el Mundial 2026

Las autoridades migratorias del gobierno de Donald Trump han señalado que los creadores de contenido extranjeros que ingresen con una visa de turista incumplen con las condiciones de entrada al país.

Esto ya que generarán ingresos económicos durante su paso por Estados Unidos en el marco del Mundial 2026, por lo que podrían ser acreedores de alguna sanción que incluye la cancelación de la visa y hasta la deportación.

Así lo señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quien resaltó que la visa de turista no le otorga a los extranjeros permiso para trabajar o recibir un salario por las actividades que realicen dentro del país.

“Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (visa de turista) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión” CBP

Sin embargo, el abogado de inmigración Alex Galvez, consultado por EFE, señaló que los influencers podrían tener una salida legal para realizar su contenido sin perder sus ingresos.

Esto si comprueban que las cuentas de redes sociales desde las que publican fueron creadas en sus países de origen y reciben los pagos por su contenido fuera de Estados Unidos.

FIFA restringe contenidos a influencers durante el Mundial 2026

Por otra parte, la FIFA advirtió a los creadores de contenido que no podrán hacer uso de ningún material audiovisual protegido sin autorización.

Es decir, los influencers que acudirán al los partidos del Mundial 2026 no podrán hacer uso de:

fragmentos de la transmisión oficial

retransmisiones

repeticiones digitales

Con ello, los influencers no podrán compartir en sus redes sociales resúmenes, goles o fragmentos de los partidos.