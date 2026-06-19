Ricardo Pepi, jugador de la selección de Estados Unidos, se juega ante Australia su futuro en le Premier League, torneo en el que podría jugar después del Mundial 2026.

Estados Unidos juega ante Australia en la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, este viernes 19 de junio, y debido a una lesión de Christian Pulisic, Ricardo Pepi saltará como titular.

Ricardo Pepi es seleccionado de Estados Unidos (Mexsport)

Ricardo Pepi está en la mira de la Premier League

Jugar en la Premier League es un objetivo para los futbolistas de élite en la actualidad, y Ricardo Pepi estaría cerca de jugar en algún equipo de Inglaterra.

El futuro de Ricardo Pepi en la Premier League depende en gran medida de su rendimiento en el Mundial 2026, y ante un equipo no tan complicado como Australia, el delantero buscará brillar.

¿Dónde juega actualmente Ricardo Pepi?

Después de brillar en la MLS, Ricardo Pepi se convirtió en jugador del PSV Eindhoven en la liga de los Países Bajos, torneo en el que anotó 16 goles previo a unirse a Estados Unidos para el Mundial 2026.

El Fulham, equipo de la Premier League estuvo cerca de fichar a Ricardo Pepi en el pasado, pero ya con un acuerdo económico pactado a inicios del 2026, la operación se cayó.

Al tener contrato vigente hasta 2030 con el PSV, la directiva neerlandesa no tiene prisa por vender a Ricardo Pepi y esperará a que suba su valor tras el Mundial 2026.