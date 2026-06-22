Christian Pulisic reapareció en los entrenamientos de la Selección de Estados Unidos tras superar una lesión en la pantorrilla izquierda que lo había mantenido fuera desde el 11 de junio, justo antes del debut mundialista.

Con el equipo ya clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y liderando su grupo con seis puntos, todo apunta a que el capitán podría ser titular en el último duelo de Estados Unidos en la fase de grupos ante Turquía.

El partido de Estados Unidos será intrascendente, pues Turquía ya está eliminada.

Christian Pulisic podría ser titular ante Turquía

La Selección de Estados Unidos ya tiene asegurado su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y todo apunta a que Christian Pulisic reaparecerá para el último duelo de la fase de grupos ante Turquía.

La Selección de Estados Unidos es líder de su grupo y ya tiene 6 puntos, por lo que podría ser una opción ideal para colocar a Christian Pulisic en el último duelo de las Barras y las Estrellas de la fase de grupos.

“Es un torneo importante donde, obviamente, todos queremos estar al 100 por ciento, pero no hablamos de la lesión ni del momento por el que está pasando Pulisic. Hablamos de otras cosas, intentamos distraerlo. Simplemente estamos ahí para él”, dijo el futbolista Alejandro Zendejas sobre su compañero en la Selección de Estados Unidos.

Christian Pulisic reaparece en los entrenamientos de Estados Unidos tras su lesión. (Andre Penner / AP Photo/Andre Penner)

Partido de poca importancia para Estados Unidos ante Turquía

El último duelo de Estados Unidos será intrascendente tanto para ellos como para los rivales debido a que los estadounidenses ya están calificados.

En el caso de Turquía, ya se encuentran eliminados del Mundial 2026, por lo que ya no tienen por qué pelear ante Estados Unidos.