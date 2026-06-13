Durante la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos se dio una peculiar reunión entre Marco Rubio, Secretario de Estado, y Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.

Junto a Marco Rubio y Gianni Infantino, varios representantes de Paraguay, incluido el presidente y líderes deportivos, estuvieron presentes en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Marco Rubio, Secretario de Estado

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

Santiago Peña, Presidente de Paraguay

Alejandro Domínguez, Presidente de la CONMEBOL

Robert Harrison, Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Marco Rubio y Gianni Infantino se saludan en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

A través de redes sociales, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, subió un video donde se ve el saludo de Marco Rubio y Gianni Infantino en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Un placer encontrarme con @marcorubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos y compartir junto a él, @SantiPenap, Gianni Infantino y @RHarrisonP pic.twitter.com/f4KtDWtJh0 — Alejandro Domínguez (@agdws) June 13, 2026

Poco después, vemos al resto de dirigentes saludar a Marco Rubio y Gianni Infantino en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Se trata de un saludo cordial entre todos, para celebrar el inicio del torneo en ese país, con el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Además de que aprovecharon para tomarse unas fotos y platicar un poco de diversos temas antes de que iniciara el encuentro.

Donald Trump no estuvo en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Algo que sorprendió a muchos asistentes a la la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos, es que no se pudo ver a Donald Trump, presidente de aquél país.

De acuerdo con Andrew Giuliani, Jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, la ausencia de Donald Trump de la la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos se debió a temas de agenda.

Aunque no descartó que se le vea en otros encuentros, incluso en la misma final, y que conforme avance el torneo se involucre más en el mismo.

Hay que señalar que Donald Trump fue visto recientemente en las finales de la NBA, donde no fue muy bien recibido por los aficionados al basquetbol.