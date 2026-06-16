La Selección de Uruguay enfrentó severos controles de seguridad en Estados Unidos para el Mundial 2026, luego de haber tenido problemas desde su llegada.

Este lunes 15 de junio, Uruguay debutó en el Mundial 2026 en Miami, Florida, Estados Unidos, enfrentándose a Arabia Saudita como parte de la fase de grupos.

Arabia vs Uruguay: Día, hora y canal del partido del Grupo H del Mundial 2026 (especial)

Previo a su llegada, la Selección de Uruguay no pudo ingresar de manera usual a Estados Unidos por errores en la documentación, lo que derivó en una demora en su vuelo.

El equipo uruguayo se sumó a la Selección de Senegal en casos de revisión por parte de las autoridades de Estados Unidos, que no disminuyó sus controles pese a ser sede.

Selección de Uruguay enfrente revisión a su llegada a Estados Unidos por Mundial 2026

Previo a su debut en el Mundial 2026 en Estados Unidos, los integrantes de la Selección de Uruguay fue sometida a una revisión de rigor, con perros buscadores de narcóticos.

De acuerdo con sus vestimentas, la Selección de Uruguay fue revisada en búsqueda de drogas y explosivos previo al partido de este lunes 15 de junio.

Se desconoce si fue una vez que llegaron al Hard Rock Stadium, ya que las imágenes no muestran más allá de la revisión y el fastidio en los rostros de los jugadores.

Tal como se observa en el video, ocurrió frente a su autobús que las mochilas de los jugadores de Uruguay fueron olfateadas y revisadas por las autoridades de Estados Unidos.

Hasta el momento, la Selección de Uruguay no ha dado a conocer detalles ni se ha pronunciado sobre el filtro de seguridad al que fueron sometidos por el anfitrión del Mundial 2026.

😳 #Mundial2026 🏆🌎 | ¡Inspección estricta para los jugadores de la selección de Uruguay 🇺🇾!



🐕 ¡Se utilizaron perros en la inspección a los futbolistas! pic.twitter.com/0rKLakqahI — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) June 15, 2026

Selección de Uruguay enfrentó problemas para ingresar a Estados Unidos

Pese a ser sede del Mundial 2026, Estados Unidos advirtió que endurecería sus medidas migratorias y, con el transcurso del evento, las mismas han aplicado para los equipos, como se vio con Uruguay.

Previo a llegar a Estados Unidos, la Selección de Uruguay quedó varada alrededor de tres horas en Cancún, ya que no tenía permiso de ingresar a Estados Unidos vía aérea.

De acuerdo con lo dado a conocer, el avión de Uruguay no contaba con los permisos para ingresar a Estados Unidos por ser vuelo internacional, no tramitados por la misma FIFA.