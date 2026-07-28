Morena y Grupo IDEA chocaron por el caso de Ernesto Ruffo Appel, pues mientras el organismo advirtió un posible uso político de la justicia, el partido defendió que la investigación se apega a la ley.

“El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió”. Morena

La disputa inició cuando Grupo IDEA emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la detención y vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel con fines políticos.

Morena consideró que el comunicado de Grupo IDEA constituía un intento de intromisión en un asunto que corresponde a las autoridades mexicanas y defendió que la investigación se sustenta en pruebas.

Comunicado de Morena (Especial)

Morena critica falta de moral de Grupo IDEA en caso Ernesto Ruffo Appel

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que Grupo IDEA no realizó una defensa desinteresada, sino que intentó trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades.

Asimismo, criticó que entre los firmantes de la postura a favor de Ernesto Ruffo Appel se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por “abusos e irregularidades”.

“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”. Morena

Aunque Ariadna Montiel dijo que los integrantes del Grupo IDEA tienen derecho a expresar sus opiniones, sostuvo que “no tienen autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos”.

Comunicado de Morena (Especial)

Morena defiende existencia de pruebas en el caso de Ernesto Ruffo Appel

Montiel destacó que el caso no surgió por una consigna política, sino a raíz de una investigación de casi un año sobre operaciones aduaneras, financieras y empresariales, así como del decomiso de 129 carrotanques de combustible.

El partido hizo énfasis en que, después de escuchar a la Fiscalía y a la defensa durante más de 24 horas, una jueza federal consideró que existían datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

Añadió que los actos procesales conocidos tampoco permiten afirmar con responsabilidad que Ernesto Ruffo Appel haya sido detenido sin investigación o solo por motivos políticos.