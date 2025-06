Katy Perry es una cantante que hizo historia el 14 de abril de 2025 con el viaje que hizo al espacio como miembro de la tripulación de Blue Origin.

Por desgracia para la cantante, el 2025 no fue su mejor año a pesar del lanzamiento de su álbum 143 y de The Lifetimes Tour.

¿Quién es Katy Perry?

Katheryn Elizabeth Hudson es originaria de Santa Bárbara, California, en Estados Unidos.

El primer gran éxito musical de Katy Perry fue en el 2008 con su canción “I Kissed a Girl”, parte del álbum One of the Boys.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

De aquí en adelante, la vida de Katy Perry fue cosechar éxitos como una de las cantantes pop con más ventas en todo el mundo.

Otro de sus grandes momentos artísticos fue en febrero de 2015, cuando actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLIX.

Por desgracia, la carrera de la cantante se ha visto mezclada con tragos amargos en su vida personal.

En vísperas del Año Nuevo en 2011 y previo a dar un concierto, Russell Brand le pidió el divorcio a Katy Perry por mensaje de texto .

Momento que quedó plasmado en el documental Katy Perry: Part of Me.

¿Cuántos años tiene Katy Perry?

La cantante nació el 25 de octubre de 1984; actualmente tiene 40 años de edad.

Katy Perry en el Super Bowl (Foto: YouTube)

¿Quién es la pareja actual de Katy Perry?

Fue durante el 2016 cuando Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en una fiesta y comenzaron a salir.

Al año siguiente, en 2017, se separaron para “darse un tiempo”; en 2019 volvieron y el actor le propuso matrimonio a la cantante.

Sin embargo, Katy Perry y Orlando Bloom nunca llegaron al altar, siendo a mediados del 2025 que surgieron los rumores de su separación.

Katy Perry y Orlando Bloom (Chris Pizzello / Invision/ AP)

¿Qué signo zodiacal es Katy Perry?

La cantante nació bajo el signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Katy Perry?

Katy Perry es madre de una hija: Daisy Dove Bloom.

Nacida el 26 de agosto de 2020, la pequeña es fruto de su relación con Orlando Bloom.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

¿Qué estudió Katy Perry?

Se sabe que Katy Perry no completó sus estudios a nivel secundaria .

Sin embargo, la hoy cantante acreditó un examen de Desarrollo Educativo General (GED), uno que equivale a la escuela preparatoria.

De esta manera, Katy Perry se pudo enfocar en su carrera musical desde temprana edad.

¿En qué ha trabajado Katy Perry?

Katy Perry se ha dedicado a la música. Acumula 5 giras musicales y los siguientes discos:

Katy Hudson (2001)

One of the Boys (2008)

Teenage Dream (2010)

Prism (2013)

Witness (2017)

Smile (2020)

143 (2024)

Katy Perry en México (Instagram/@katyperry )

Katy Perry se estaría separando de Orlando Bloom este 2025

Fue en junio de 2025 cuando los rumores de ruptura entre Katy Perry y Orlandi Bloom resonaron con más fuerza.

Una fuente cercana a la pareja reveló al Daily Mail que la crisis de la cantante y el actor se ve difícil de superar por varios motivos.

El primero de ellos sería el viaje al espacio de Katy Perry, mismo que fue calificado por Orlando Bloom como “ridículo”.

Aunado a esto y sus sentimientos heridos, la cantante estuvo enfrentando críticas por su álbum reciente y su gira The Lifetimes Tour .

Del mismo modo, la pareja fue una de las invitadas a la boda de Jeff Bezos y Laura Sanchez.

Evento al que no podrá acudir la cantante por el compromiso de su gira, pero siendo el actor quien está dispuesto a asistir solo.

Lo que ha molestado a la cantante, pues estaría yendo a la boda de las personas que hicieron posible su “ridículo” viaje al espacio.