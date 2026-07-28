El último video de Ángel Rodríguez Mora antes del presunto asesinato de sus padres

Se dio a conocer un video de Ángel Rodríguez Mora, el último antes del presunto asesinato de sus padres, en San Pedro Cholula, Puebla, la noche del 25 de julio.

El video que compartió en sus historias de Instagram no tendría relación con la agresión que provocó la muerte de dos adultos mayores y dejó un menor lesionado.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales Ángel Rodríguez Mora habría asesinado a sus padres, aunque conocidos apuntan que padecía enfermedades mentales.

El último vídeo de Ángel Rodríguez Mora antes de asesinar a sus padres

Tras darse a conocer el asesinato de sus padres, presuntamente perpetrado por él, se viralizó el último video de Ángel Rodríguez Mora en el que hace una invitación a quienes creen en Cristo.

🚨 Esta fue la última historia que publicó Ángel Rodríguez Mora en su Instagram, antes que se supiera que mató a sus padres e hirió a su hermano menor en Momoxpan, Cholula, Puebla. pic.twitter.com/9uApOCyS6F — Irving (@IrvingPineda) July 27, 2026

Acorde con lo dicho por Ángel Rodríguez Mora, sólo a las personas que de verdad creen en Jesucristo y en él, pueden preguntarle en dónde pueden vivir y “meterse” a una casa de San Pedro Cholula o Puebla.

No hay un video previo en sus redes sociales en el que se de contexto del sentido de su historia de Instagram, ya que su contenido era relacionado con el fisicoculturismo.

Asimismo, se sabe que Ángel Rodríguez Mora trabajaba en un gimnasio que ya se deslindó del fisicoculturista, bajo la afirmación de que lo investigó al momento de contratarlo.

Ángel Rodríguez Mora: conocidos aseguran en redes que mostraba problemas de salud mental

El gimnasio también se señaló consternado por el asesinato que habría cometido Ángel Rodríguez Mora, sin dar detalles sobre su salud mental pero descartando alguna agresión previa.

Los internautas y usuarios del gimnasio habrían externado su preocupación sobre Ángel Rodríguez Mora, mensajes que se repiten en las redes sociales personales del fisicoculturista.

Entre ellos, mencionan que Ángel Rodríguez Mora habría mostrado signos bipolares, además de que era una “bomba de tiempo”.