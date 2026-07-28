El Comité Olímpico Mexicano (COM) salió en defensa de la taekwondoín Seo Hyun Cecilia Lee Kimes, luego de que la Liga Nacional de Guatemala publicara comentarios discriminatorios tras su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia nuestras atletas… la publicación de @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio” COM

La mexicana obtuvo la medalla de plata ante Alejandra Higueros, pero la publicación de la Liga Nacional de Guatemala minimizó su desempeño aludiendo a su ascendencia coreana.

El COM exigió respeto y subrayó que Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es mexicana por su historia y compromiso, mientras usuarios reclaman una disculpa pública por el agravio.

Exigen disculpas a deportista mexicana discriminada por la Liga Nacional Guatemalteca

La publicación original fue eliminada de redes sociales de la Liga Nacional de Guatemala y en su lugar solo pusieron una felicitación a Alejandra Higueros por su oro en taekwondo, no obstante, usuarios exigen una disculpa para Seo Hyun Cecilia Lee Kimes.

El Comité Olímpico Mexicano dijo que Ceci es mexicana y la define su historia, trabajo, cultura y compromiso con su país, no su apellido y su sus rasgos físicos.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes señala desinformación ante discriminación de la Liga Nacional de Guatemala

En el mismo sentido salió Seo Hyun Cecilia Lee Kimes a decir que le dan vergüenza ese tipo de publicaciones, sobre todo en una página oficial, que ella es mexicana y que reducir a una persona a sus rasgos físicos solo refleja desinformación y perpetúa estereotipos.

“Soy mexicana. Nací en México… reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad...” Seo Hyun Cecilia Lee Kimes

Comité Olímpico Mexicano pide a la Liga Nacional de Guatemala ante acto discriminaorio contra deportista mexicana

El Comité Olímpico Mexicano felicitó a ambas deportistas, Alejandra Higueros y Seo Hyun Cecilia Lee Kim, por la competencia que ofrecieron y el alto nivel deportivo demostrado.

El Comité Olímpico Mexicano pidió que el deporte sea un espacio de respeto, unión y competencia sana.