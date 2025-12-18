Bill Gates es un empresario y filántropo que si bien es reconocido como un desarrollador tecnológico, también fue vinculado con Jeffrey Epstein.

Siendo este último quien fue acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer delitos contra menores de edad.

¿Quién es Bill Gates?

William Henry Gates III es un desarrollador de software conocido por ser el cofundador de Microsoft.

Bill Gates fundó la empresa junto a su amigo de la infancia Paul Allen, quien murió el 15 de octubre de 2018, a los 65 años de edad.

Bill Gates (AFP)

En la actualidad, el patrimonio de Bill Gates está valuado en 117 mil millones de dólares.

Para diciembre de 2025, el empresario ocupa el puesto número 16 en la lista de las personas más ricas del mundo.

¿Cuántos años tiene Bill Gates?

Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955; actualmente el empresario tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bill Gates?

Bill Gates estuvo casado con Melinda French. Se divorciaron en agosto de 2021 tras 27 años de matrimonio.

Actualmente, el empresario sostiene una relación formal con la filántropa Paula Hurd.

Bill Gates (Jae C. Hong / AP)

¿Qué signo zodiacal es Bill Gates?

De acuerdo con la astrología, Bill Gates nació bajo el signo de Escorpio.

¿Quiénes son los hijos de Bill Gates?

Bill Gates es padre de tres hijos, todos fruto de su matrimonio con Melinda French:

Jennifer Katharine Gates, nacida en 1996

Rory John Gates, nacido en 1999

Phoebe Adele Gates, nacida en 2002

¿Qué estudió Bill Gates?

Bill Gates abandonó la Universidad de Harvard, en donde estudiaba Derecho, para fundar Microsoft junto a Paul Allen.

Pese haber abandonado Harvard, años después la misma universidad le otorgó a Bill Gates un doctorado honoris causa.

Bill Gates (Nicolas ASFOURI / AFP)

¿En qué ha trabajado Bill Gates?

Tras haber cofundado Microsoft y haber sido el CEO y arquitecto de sofware de la empresa, Bill Gates se dedica ahora a la filantropía con la Fundación Bill y Melinda Gates.

Esta última se enfoca en la salud global, invirtiendo más que nada en energía renovable, tecnología e inteligencia artificial.

Bill Gates en las fotos liberadas del caso Epstein

El 18 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, fueron liberadas fotografías pertenecientes del archivo en el caso Epstein.

Esta ley estipula que archivos del caso contra Jefrrey Epstein debían ser liberados y de dominio público.

El plazo máximo para el cumplimiento de esta ley era el viernes 19 de diciembre.

Fue en una de las últimas tandas de fotos donde Bill Gates apareció en repetidas ocasiones posando a lado de mujeres cuya identidad fue protegida.