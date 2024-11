Donald Trump designaría como su secretario de Estado a un político de origen latino que acusó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de entregar territorio a los cárteles, pero, ¿quién es Marco Rubio? Te decimos.

Marco Rubio y AMLO llegaron a protagonizar diversos enfrentamientos en 2022, cuando en su cuenta de X, el senador estadunidense acusó que el ex presidente de México entregó al país a los cárteles de narcotráfico.

Sin embargo, las críticas a AMLO no solamente fueron por los cárteles, también por su apoyo a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que en ese momento se negó a ir a la Cumbre de las Américas por la exclusión a sus presidentes.

¿Quién es Marco Rubio? Senador republicano que sería secretario de Estado de Donald Trump

Marco Antonio Rubio es un político estadunidense de origen latino que ha sido senador de Florida desde 2011, además de que sería designado por Donald Trump como secretario de Estado.

En las elecciones de 2022, el también militante del partido Republicano, Marco Rubio fue reelecto nuevamente como senador de Florida por tercera ocasión.

Mientras que en las elecciones de 2016, Marco Rubio fue pre candidato presidencial (destapándose en abril de 2015), aunque terminó renunciando tras perder las primarias en Florida, en contra de Donald Trump.

¿Quién es Marco Rubio? (Marco Rubio vía redes sociales)

¿Qué edad tiene Marco Rubio?

De padres cubanos, quienes dejaron su país por culpa del comunismo, Marco Rubio nació en Miami, Florida, Estados Unidos en 1971, por lo que tiene 53 años.

¿Qué signo zodiacal es Marco Rubio?

El cumpleaños de Marco Rubio es el 28 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Géminis, mientras que en el horóscopo chino es del año del cerdo.

¿Quién es la esposa de Marco Rubio?

La esposa de Marco Rubio es Jeanette Dousdebes (apellido de soltera), también de padres inmigrantes pero de origen colombiano, igualmente nacida en Miami, con quien se casó en 1998.

De acuerdo con lo que declara la página de Marco Rubio, su esposa formó una firma de consultoría en 2011, la cual trabaja para Braman Family Charitable Foundation y se reúne con organizaciones sin fines de lucro.

¿Quién es Marco Rubio? (Marco Rubio vía redes sociales)

¿Cuántos hijos tiene Marco Rubio?

Junto con Jeanette Rubio, Marco Rubio tiene 4 hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick.

¿Qué estudió Marco Rubio?

Marco Rubio es abogado por la Universidad de Miami, aunque también estudió en la Universidad de Florida.

¿En qué ha trabajado Marco Rubio?

La trayectoria política de Marco Rubio inicio con Ileana Ros-Lehtinen, la primera mujer hispana de la Cámara de Representantes, para quien trabajó durante su periodo en la universidad.

Posteriormente se desempeñó en la Comisión de West Miami y en 1999 fue elegido para la Cámara de Representantes, en donde fue líder de la mayoría y presidente, durante sus 8 años en el cargo.

Referente a las posturas políticas de Marco Rubio, además de estar en contra de AMLO (a quien en entrevista declaró como un mal socio), también ha estado en contra:

matrimonio homosexual

restricciones del cambio climático

control de armas

Sin embargo, no se ha pronunciado a favor de la intervención militar en México, pero sí abogó por una política intervencionista en otros países, además de que apoya la migración legal.

¿Quién es Marco Rubio? (Marco Rubio vía redes sociales)

Marco Rubio sería el secretario de Estado de Donald Trump

De acuerdo con The New York Times, Donald Trump ya decidió quién sería su secretario de Estado, Marco Rubio, que de confirmarse, se convertirá en el primero de origen latino en dicho cargo.

Aunque The New York Times señala que Donald Trump todavía podría cambiar de opinión, señala que la información sería de 3 diferentes fuentes, aunque no se menciona qué tan cercanas son al presidente electo.