Te platicamos quién es Victoria Beckham, la esposa de David Beckham que fue parte de las Spice Girls.

Hablar de Victoria Beckham es hacer referencia a un ícono de la moda y un referente de la música pop.

¿Quién es Victoria Beckham?

Victoria Caroline Beckham, conocida como Victoria Beckham, es una diseñadora de moda, empresaria y cantante británica.

La carrera de Victoria Beckham es conocida por ser parte de las Spice Girls, agrupación que logró en los años noventa.

Victoria Beckham (@victoriabeckham / Instagram)

¿Cuántos años tiene Victoria Beckham?

En la actualidad, Victoria Beckham tiene 51 años de edad. Nació el 17 de abril de 1974 en Harlow, Reino Unido.

Victoria Beckham (@victoriabeckham / Instagram)

¿Quién es el esposo de Victoria Beckham?

El esposo de Victoria Beckham es el exfutbolista y empresario, David Beckham. La pareja lleva junta desde 1999.

David y Victoria Beckham (victoriabeckham / Instagram victoriabeckham)

¿Qué signo zodiacal es Victoria Beckham?

Por su fecha de nacimiento, Victoria Beckham pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Victoria Beckham?

Producto de su matrimonio con David Beckham, Victoria Beckham tiene cuatro hijos:

Brooklyn Beckham, de 26 años de edad

Romeo James Beckham, de 23 años de edad

Cruz David Beckham, de 20 años de edad

Harper Seven Beckham, de 14 años de edad

David Bekcham y Victoria Beckham con sus 4 hijos (Instagram/@davidbeckham)

¿Qué estudió Victoria Beckham?

Previo a lograr el estrellato con las Spice Girls, Victoria Beckham estudió danza y modelaje en la academia Laine Theatre Artes.

Victoria Beckham (@victoriabeckham / Instagram)

¿En qué ha trabajado Victoria Beckham?

La carrera de Victoria Beckham comenzó en las Spice Girls en 1994 . Con dicha agrupación duró hasta el año 2000.

Las Spice Girls lograron vender más de 80 millones de discos y reconocimiento internacional.

Para el año 2000, Victoria Beckham lanzaría su carrera en solitario, aunque no tuvo el mismo éxito.

Con las Spice Girls, Victoria Beckham tendría un regreso de 2007 a 2008 y en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En el ámbito de la moda, la esposa de David Beckham lanzó su propia marca de ropa DVB (David Victoria Beckham).

A través de su marca, Victoria Beckham ha logrado que personalidades de la música y el entretenimiento vistan su diseños.