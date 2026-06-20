La victoria de la selección de Estados Unidos frente a Australia en el Mundial 2026, se vio opacada por un detalle político que publicó el Departamento de Seguridad Nacional tras el triunfo en el Estadio de Seattle.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió una imagen de la selección posando frente a una portería, pero con un muro como el que se encuentra en la frontera y el mensaje: “Built the wall”.

La polémica foto de Estados Unidos tras la victoria ante Australia en el Mundial 2026

A través de redes sociales, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos difundió una imagen del equipo nacional posando frente a una sección del muro fronterizo, un mensaje político muy controversial.

La publicación fue interpretada como una referencia directa a una de las políticas migratorias más emblemáticas del presidente Donald Trump: la ampliación y fortalecimiento del muro fronterizo.

El detalle político en la victoria de Estados Unidos durante el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

El gobierno de Estados Unidos aprovechó el 2-0 de este viernes 19 de junio para lanzar un mensaje político: el muro entre la selección y la portería detuvo el balón, el de la frontera, migrantes, drogas y más.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no emitió una explicación adicional sobre el significado de la publicación, la imagen provocó un intenso debate sobre la relación entre el deporte y la política.

Esto ocurre en el contexto del Mundial 2026 que, aunque presumen de ser un torneo incluyente, ha tenido cosas muy criticables respecto a la situación migratoria, como la de la selección de Irán.