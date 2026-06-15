La FIFA inició una investigación contra el árbitro australiano Shaun Evans por realizar un presunto gesto de “poder Blanco” antes de que se realizara el partido de Alemania vs Cuazao del Mundial 2026.

Se trata de un signo considerado neonazi, por lo que Fare Network, socio antidiscriminación de la FIFA, ha solicitado su expulsión de este torneo mundial.

A pesar de los señalamientos, algunas personas salieron a la defensa del árbitro y apuntaron que dicho gesto pudo ser un juego o incluso casualidad.

FIFA investiga a Shaun Evans, árbitro del Alemania vs Curazao, por presunto gesto de poder blanco (Especial)

¿Shaun Evans realizó gesto de poder blanco? Esto pasó antes del Alemania vs Curazao

El árbitro de origen australiano, Shaun Evans, se encuentra en medio de una investigación por parte de la FIFA luego de que realizara un gesto relacionado con el “poder blanco” en el Mundial 2026.

El hecho ocurrió previo al partido Alemania vs Curazao, donde la selección alemana triunfó 7-1, cuando el árbitro fue visto realizando un presunto gesto de poder blanco.

Se trata de un gesto que se realiza tocando las puntas del pulgar y el índice mientras los demás dedos se mantienen extendidos, similar al gesto generalmente relacionado con la aprobación pero invertido.

Sin embargo, este gesto realizado con las manos ha sido utilizado por grupos de supremacía blanca para simbolizar la letra “w”, con los 3 dedos extendidos, y la letra “p”, para decir “white power” o poder blanco, en español.

Ante este gesto, un portavoz de la FIFA señaló que sí se tenía conocimiento del incidente por lo que se abrió una investigación.

Por su parte, Fare Network, red de antidiscriminación especializada en combatir la desigualdad en el fútbol, señaló que, según sus expertos, el gesto es “usado como símbolo de supremacía blanca en círculos de extrema derecha a nivel mundial”.

En este sentido, la organización resaltó que “claramente, este funcionario no debería tener ningún papel que desempeñar” en el Mundial 2026.