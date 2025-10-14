Se acabaron los rumores. Katy Perry sí tiene un romance con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara, California.

Por lo que acá te compartimos algunos datos sobre la nueva pareja de la cantante.

¿Quién es Justin Trudeau?

Justin Trudeau es un político canadiense que fungió como primer ministro de Canadá, del 4 de noviembre de 2015 hasta el 14 de marzo de este 2025.

Desde el 2013 hasta hoy, es líder del Partido Liberal de Canadá.

Justin Trudeau (@justinpjtrudeau / Instagram)

Actualmente encabeza titulares por ser la nueva pareja de Katy Perry, de 40 años de edad.

¿Qué edad tiene Justin Trudeau?

Justin Trudeau nació en Ottawa, Ontario, en Canadá, el 25 de diciembre de 1971, por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

¿Quién es la esposa Justin Trudeau?

Justin Trudeau estuvo casado a lo largo de 18 años con Sophie Gregoire Trudeau, de 50 años de edad. Se separaron en agosto de 2023.

Justin Trudeau y Sophie Gregoire (FREDERIC J. BROWN / AFP)

¿Cuántos hijos tiene Justin Trudeau?

Justin Trudeau tiene tres hijos con su exesposa Sophie Gregoire:

Xavier James Trudeau, de 17 años de edad

Ella-Grace Trudeau, de 16 años de edad

Hadrian Trudeau, de 11 años de edad

¿Qué estudió Justin Trudeau?

Justin Trudeau se graduó de la Universidad McGill en 1994, donde estudió una licenciatura en Literatura.

Más tarde, en 1998, ingresó a la Universidad de Columbia Británica donde obtuvo un título en educación.

Inició estudios de ingeniería en la Universidad de Montreal, pero no concluyó.

Cursó una maestría en geografía ambiental en la Universidad McGill, pero tampoco pudo completarlo.

Justin Trudeau (@justinpjtrudeau / Instagram)

¿En qué ha trabajado Justin Trudeau?

Antes de adentrarse en la política, Justin Trudeau trabajó como:

Instructor de snowboard mientras estudiaba en la Universidad de Columbia Británica.

Maestro de francés y matemáticas en una secundaria y primaria en Vancouver.

Trabajó en una emisora​​ radiofónica de Montreal; cubrió los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Participó en la serie televisiva The Great War en 2007

Fue portavoz no remunerado de la Sociedad Canadiense de Parques y Áreas Silvestres.

En la política:

Ingresó al Partido Liberal gracias a su padre Jean Chrétien, quien fungió como primer ministro de Canadá.

Ávido defensor del federalismo, al igual que su padre, abogó por una sociedad bilingüe y equitativa.

El 25 de septiembre de 2013, Trudeau anunció su candidatura para liderar el Partido Liberal de Canadá tras la dimisión de Michael Ignatieff.

Dos años después, el 19 de octubre de 2015, Justin Trudeau ganó la selecciones generales, al derrotar a Stephen Harper.

El 4 de noviembre de 2015 se convirtió en el primer ministro de Canadá; sin embargo, en marzo de este 2025 dejó el cargo.

Justin Trudeau (@justinpjtrudeau / Instagram)

Katy Perry tiene un romance con Justin Trudeau

El portal The Daily Mail difundió unas fotografías de Justin Trudeau besándose con Katy Perry.

Justin Trudeau y Katy Perry fueron fotografiados por un paparazzi a bordo de un barco en la costa de Santa Bárbara, California.

Los rumores sobre un romance entre el político y la cantante iniciaron en julio de este año, luego de darse a conocer que Katy Perry se separó de Orlando Bloom.

Fueron vistos cenando en Montreal, donde Katy Perry se encontraba por su gira musical.

Días después, Justin Trudeau asistió a uno de sus conciertos, lo que reforzó supuestos.