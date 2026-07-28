En redes sociales se hizo viral la burla de Guatemala a México por la derrota de Cecilia Lee en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“México llevó una coreana, pero no pudo con nuestra campeona. México llevó a la Surcoreana Lee Kim, para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, una disciplina donde las asiáticas son potencia, Pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la “mexicana” con la plata." Liga Nacional GT

El lamentable comentario fue realizado por una cuenta no oficial de la Liga Nacional de Guatemala (@liganacional_gt), lo que desató críticas, ya que fue calificado de racista.

La mexicana Cecilia Lee se quedó con la medalla de plata de la competencia que se juega en Santo Domingo, República Dominicana, mientras que Alejandra Higueros consiguió el oro.

La burla de Guatemala a México por derrota de Cecilia Lee en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (@liganacional_gt / Instagram)

Cecilia Lee responde a burla de Guatemala tras perder en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Luego de la burla de Guatemala a México por la derrota de Cecilia Lee, la atleta contestó en redes sociales.

La deportista especializada en taekwondo señaló que sentía “una gran pena y vergüenza” por esas publicaciones que solo reducen la identidad de una personas a sus rasgos físicos.

Además, pidió más responsabilidad al difundir esos mensajes.

“Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un País a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad. La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos.” Cecilia Lee

Cecilia Lee cerró su comunicado con una felicitación para Alejandra Higueros, a quien reconoció como una “gran atleta” y quien obtuvo un “merecido triunfo”.

Tras su mensaje, Cecilia Lee se llevó mensajes de apoyo, tanto de mexicanos como de guatemaltecos que reprobaron la burla hacia la competidora.

En estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Cecilia Lee ha brillado al conseguir una medalla de oro y una de plata.

La presea dorada llegó después de una destacada participación en la modalidad de taekwondo poomsae junto a William Arroyo, donde superaron en la final a las duplas de Guatemala y Puerto Rico.