Cada vez falta menos para el Mundial 2026, y el nombre de Gianni Infantino ha sido de lo más sonado en las últimas horas, pues el sorteo para de la Copa del Mundo está a nada de suceder. Quédate para conocer todo sobre la trayectoria del presidente de la FIFA.

¿Quién es Gianni Infantino?

Gianni Infantino es un abogado y dirigente deportivo suizo-italiano que desde el 2016 se desempeña como presidente de la FIFA, el organismo rector del fútbol a nivel mundial. Gianni es considerado uno de los personajes más influyentes del deporte, pues durante su gestión se han impulsado reformas internas, la expansión del Mundial y nuevas reglas dentro del organismo.

¿Qué edad tiene Gianni Infantino?

Gianni Infantino nació el 23 de marzo de 1970, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Gianni Infantino tiene esposa?

Sí, Gianni Infantino está casado desde el 2001 con Leena Al Ashqar, una mujer de origen libanés con quien mantiene una vida familiar discreta. Sin embargo, suele acompañarlo en eventos deportivos globales.

¿Qué signo zodiacal es Gianni Infantino?

Al haber nacido el 23 de marzo, Gianni es Aries, un signo caracterizado por su liderazgo, energía y toma de decisiones.

¿Gianni Infantino tiene hijos?

Gianni Infantino es padre de cuatro hijas: las gemelas Alessia y Sabrina, Shanïa y Dhalia Nora; sin embargo, no se saben muchos detalles sobre sus vidas, pues han mantenido un perfil bajo.

¿Qué estudió Gianni Infantino?

Gianni Infantino estudió Derecho en la Universidad de Friburgo en Suiza y habla italiano, francés, alemán, inglés, español y árabe de forma fluida.

¿En qué ha trabajado Gianni Infantino?

Antes de convertirse en el presidente la FIFA, Gianni desarrolló una carrera sólida dentro de la administración del fútbol, donde ocupó cargos como: