Juan Sebastián Liceaga Hernández, conocido también como Sebastián Liceaga, nació en Tlalnepantla, Estado de México, y desde su infancia en Cancún desarrolló su pasión por el futbol.

Actualmente es portero profesional en las fuerzas básicas de las Chivas y titular de la selección mexicana Sub‑20, con la que busca conquistar el campeonato de la Concacaf.

Su desempeño bajo los tres palos lo ha consolidado como una de las promesas del futbol nacional, destacando por su seguridad y liderazgo en la cancha.

¿Quién es Juan Liceaga?

Juan Sebastián Liceaga Hernández o bien, Sebastián Liceaga nació en Tlalnepantla, Estado de México y es un futbolista mexicano que juega en la posición de arquero.

Pese a que Liceaga nació en el Estado de México, en su infancia vivió en Cancún y fue ahí donde comenzó su interés por el futbol.

Actualmente es titular de la selección de México en busca del campeonato de la Sub-20 de la Concacaf.

Juan Sebastián Liceaga, portero de México en la Sub-20. (Facebook/sebastian.liceaga.9)

Sebastian Liceaga es jugador de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara más conocido como ‘Las Chivas’, pues está firmado desde los 15 años de edad.

Se sabe que la familia de Juan Liceaga aún radica en Cancún, teniendo únicamente un hermano y conociéndose que su mamá es Erika Hernández, directora de una compañía de Belly Dance.

Juan Sebastián Liceaga, portero de México en la Sub-20, con su familia. (Facebook/sebastian.liceaga.9)

¿Qué edad tiene Sebastián Liceaga?

Sebastián Liceaga tiene 19 años de edad, pues nació el 11 de abril de 2007.

¿Quién es la esposa de Juan Liceaga?

Juan Liceaga no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Sebastian Liceaga?

Sebastian Liceaga es del signo zodiacal de Aries, pues nació un 11 de abril.

Juan Sebastián Liceaga, portero de México en la Sub-20. (Facebook/sebastian.liceaga.9)

¿Cuántos hijos tiene Juan Liceaga?

Juan Liceaga no tiene hijos.

¿Qué estudió Sebastián Liceaga?

Se desconoce el nivel de estudios de Sebastián Liceaga.

¿En qué ha trabajado Juan Liceaga?

Juan Liceaga trabaja como futbolista profesional como portero de las fuerzas básicas de las Chivas y seleccionado nacional de la Sub-20.