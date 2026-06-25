Gustavo Alfaro es el actual director técnico de la selección de Paraguay, es reconocido por su capacidad táctica y su habilidad para gestionar grupos en escenarios de alta presión.

Asumió la dirección técnica de Paraguay, logrando una destacada racha positiva en las eliminatorias mundialistas.

¿Quién es Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Julio Alfaro nació el 14 de agosto de 1962 en Rafaela, Santa Fe, es un exfutbolista, reconocido director técnico y comentarista deportivo argentino.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay (@gustavojalfaro / Instagram )

Actualmente se desempeña como el entrenador de la selección de Paraguay, cargo que asumió en agosto de 2024 y con el cual logró la clasificación al Mundial de 2026.

Es ampliamente conocido por su apodo “Lechuga”, el cual surgió en su juventud cuando un entrenador lo llamó así por su cabello rizado al mandarlo a ocupar el puesto de arquero en un entrenamiento.

Alfaro es distinguido en el ambiente futbolístico por su facilidad de palabra y su formación intelectual, lo que le ha valido el apodo de “profesor” o “filósofo” en la prensa.

Es conocido por citar frecuentemente en sus conferencias de prensa a figuras como Albert Einstein, Aristóteles, Maquiavelo, Jorge Luis Borges y Ernest Hemingway.

¿Cuántos años tiene Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Alfaro tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Alfaro se encuentra casado con Daniela Pignolo.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Alfaro es del signo zodiacal Leo.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay (@gustavojalfaro / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Alfaro y Daniela Pignolo tiene dos hijas: Agustina y Josefina.

¿Qué estudió Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Gustavo Alfaro cursó estudios universitarios de Ingeniería Química, carrera que decidió pausar con el objetivo de dedicarse de lleno a su carrera profesional en el futbol.

¿En qué ha trabajado Gustavo Alfaro, DT de Paraguay?

Como futbolista, su carrera fue breve (1988-1992), desempeñándose como mediocampista principalmente en Atlético de Rafaela antes de retirarse a los 28 años para iniciar su camino como estratega.

Comenzó su carrera técnica en Atlético de Rafaela en 1992, ganó notoriedad en el fútbol de ascenso argentino al lograr subir a Primera División con Olimpo (donde fue campeón de la B Nacional en 2001) y con Quilmes en 2003.

Su etapa más laureada en clubes fue con Arsenal de Sarandí, donde conquistó la Copa Sudamericana 2007 (primer título internacional del club), el Torneo Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013.

Dirigió al Boca Juniors en 2019, obteniendo la Supercopa Argentina y dejando al equipo en las primeras posiciones del torneo local antes de su salida en diciembre de ese año.

Gustavo Alfaro ha clasificado a dos selecciones sudamericanas a la Copa del Mundo: primero a Ecuador en 2022 y recientemente a Paraguay para el Mundial 2026.

También tuvo un breve paso por la selección de Costa Rica entre 2023 y 2024.

Además de su carrera en el campo, Alfaro ha sido un destacado comentarista deportivo para Caracol Televisión en Colombia desde 2006, analizando múltiples Copas del Mundo y Copas América.