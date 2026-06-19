Christian Pulisic quedó fuera del partido de Estados Unidos ante Australia este viernes 19 de junio en el Mundial 2026 debido a una lesión en la pantorrilla.

La ausencia de la estrella del Chelsea representa un duro golpe para el combinado de Estados Unidos, que busca su segunda victoria en el torneo y asegurar el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino deberá encontrar alternativas ofensivas para suplir la baja de su capitán y mantener vivas sus aspiraciones en la segunda jornada del Mundial 2026.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos tendrá que buscar alternativas para suplir a Pulisic (Ronald Blum / AP)

¿Por qué Christian Pulisic quedó fuera del partido Estados Unidos vs Australia?

Christian Pulisic recibió un golpe durante un entrenamiento previo al inicio del Mundial 2026, que se agravó durante el primer partido de la fase de grupos de Estados Unidos.

Pulisic fue cuidado rumbo al partido ante Australia, pero el cuerpo médico de la selección de Estados Unidos sugirió al entrenador no arriesgarlo.

El efecto Pulisic en la selección de Estados Unidos

Christian Pulisic, jugador del AC Milán, es la estrella de la selección de Estados Unidos, un líder nato cuya baja para el partido contra Australia podría pesar.

En el primer partido del Mundial 2026, Estados Unidos venció 4-1 a Paraguay, y Pulisic dio una asistencia de gol, pero fue sustituido al medio tiempo por precaución.

Pulisic vive un momento crucial en su carrera, pues a la par de jugar el Mundial negocia una renovación salarial cercana a los 8 millones de euros con el AC Milan.