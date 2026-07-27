Paolo Maldini presentó su renuncia como director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) apenas 17 días después de asumir el cargo.

La decisión se originó tras el rechazo de la dirigencia a contratar a Andrea Pirlo como seleccionador nacional, debido a sus vínculos comerciales con una casa de apuestas rusa.

Paolo Maldini consideraba a Andrea Pirlo pieza clave para la reconstrucción de la “Azzurra”, pero al sentirse desautorizado optó por dimitir junto a su asesor Leonardo, dejando a la federación en crisis institucional.

Paolo Maldini deja a Italia solo 17 días después de llegar al cargo (@IFTVofficial / X )

¿Por qué Paolo Maldini dejó la Federación de Italia solo 17 días después de llegar al cargo?

Paolo Maldini renunció a su cargo como director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) tras apenas 17 días en el puesto.

Esto debido a que la dirigencia bloqueó la contratación de Andrea Pirlo, quien era su candidato preferido para dirigir a la selección nacional.

Maldini y su asesor Leonardo consideraban a Pirlo como el perfil idóneo para liderar el proyecto deportivo de reconstrucción de la “Azzurra”.

Sin embargo, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, rechazó su contratación debido a los vínculos comerciales de Pirlo con la casa de apuestas rusa Fonbet, de la cual es embajador global.

Dada la situación internacional por la guerra en Ucrania, sectores políticos y la propia federación consideraron incompatible que el seleccionador nacional tuviera lazos activos con corporaciones rusas.

Malagò determinó que el rol de seleccionador implica una representación mundial de Italia que no podía ignorar tales condiciones.

Paolo Maldini había aceptado el cargo bajo la promesa de tener plena autonomía para tomar decisiones deportivas.

Al verse desautorizado por la federación en su primera gran gestión, sintió que su margen de maniobra estaba limitado y que el proyecto carecía de sustento sin su candidato elegido.

Ante este escenario de falta de respaldo y tras el rechazo previo de otros candidatos como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, Maldini decidió presentar su dimisión al no estar dispuesto a aceptar una “colaboración forzada” o compromisos que restringieran su visión técnica.

Su renuncia se produjo de manera conjunta con la de su principal asesor, Leonardo.

¿Qué pasará con la Federación Italiana de Futbol tras la renuncia de Paolo Maldini?

Tras la renuncia fulminante de Paolo Maldini, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) se enfrenta a una crisis institucional profunda y a la necesidad de una reorganización urgente.

Con la salida de Maldini y su asesor Leonardo, el proyecto deportivo que apenas comenzaba ha quedado desmantelado, dejando a la selección nacional “a la deriva”.

El Consejo Federal mantendrá una reunión clave el martes 28 de julio, en la cual se espera anunciar oficialmente al nuevo seleccionador nacional.

Tras la caída de la opción de Andrea Pirlo, Roberto Mancini ha surgido como el candidato número uno para regresar al banquillo de la “Azzurra”.

Malagò siempre lo consideró su primera opción, y ahora, sin la oposición interna de Maldini, su camino está despejado.

En caso de que no se concrete lo de Mancini, la Federación también baraja nombres con experiencia como Antonio Conte y Thiago Motta.

La prioridad institucional es encontrar un perfil capaz de gestionar la alta presión y liderar una reconstrucción tras no haber clasificado a los últimos tres Mundiales.

Se busca recuperar la estabilidad en un área que pretendía ser liderada por decisiones compartidas y desarrollo juvenil.