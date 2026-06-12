Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no asistirá al partido inaugural de la selección estadounidense frente a Paraguay este 12 de junio en Los Ángeles, encuentro que marca el arranque de la participación de su país en el Mundial 2026.

La ausencia del mandatario fue confirmada por Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, quien descartó la presencia de Trump en el encuentro, aunque dejó abierta la posibilidad de que participe en otros eventos relacionados con la justa mundialista.

“Una cosa que sí puedo decirles es que esperen lo inesperado. Con él siempre hay que esperar un final de infarto. A lo largo de este torneo, no me sorprendería verlo involucrarse cada vez más en la Copa del Mundo” Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca

Trump considera elevado el precio de los boletos para el Mundial 2026

De acuerdo con reportes citados por el New York Post, Trump aseguró que no pagaría alrededor de mil dólares por una entrada para presenciar el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

“Ciertamente me gustaría estar allí, pero tampoco lo pagaría, para ser honesto contigo” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, Giuliani sostuvo que la principal razón de la ausencia de Trump es la intensa agenda de actividades que mantiene durante esta semana.

El mandatario celebrará este fin de semana su cumpleaños número 80, además de participar en los eventos conmemorativos por el 250 aniversario de Estados Unidos. También está previsto que encabece actividades relacionadas con UFC Freedom, como parte de los festejos programados.

¿Qué funcionarios de la Casa Blanca asistirán al partido entre Estados Unidos y Paraguay?

Según un reporte de The Independent, varios funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca acudirán al encuentro en representación del gobierno estadounidense. Entre ellos destacan:

Marco Rubio, secretario de Estado.

Sean Duffy, secretario de Transporte.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Pese a su ausencia en el debut de la selección estadounidense, se espera que Trump tenga participación en distintos momentos del Mundial 2026.

Incluso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha señalado previamente que el mandatario estadounidense figura entre las personalidades previstas para asistir a la final del torneo y a la ceremonia de entrega del trofeo.