Te contamos quién es David Beckham, el famoso exfutbolista y empresario, actual presidente del Inter de Miami.

Sin duda alguna, David Beckham es uno de los jugadores británicos más populares de todos los tiempos.

¿Quién es David Beckham?

David Robert Joseph Beckham, conocido como David Beckham es un exfutbolista, modelo, empresario y director deportivo británico.

La carrera de Beckham es conocida por jugar en el Manchester United.

David Beckham (@davidbeckham / Instagram)

¿Cuántos años tiene David Beckham?

En la actualidad, David Beckham tiene 50 años de edad. Nació el 2 de mayo de 1975 en Londres, Inglaterra.

David Beckham (Daniel Jiménez)

¿Quién es la esposa de David Beckham?

La esposa de David Beckham es la diseñadora de moda, empresaria y cantante Victoria Beckham, desde 1999.

David y Victoria Beckham (victoriabeckham / Instagram victoriabeckham)

¿Qué signo zodiacal es David Beckham?

Por su fecha de nacimiento, David Beckham es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene David Beckham?

Se sabe que David Beckham tiene cuatros hijos:

Brooklyn Beckham, de 26 años de edad

Romeo James Beckham, de 23 años de edad

Cruz David Beckham, de 20 años de edad

Harper Seven Beckham, de 14 años de edad

David Bekcham y Victoria Beckham con sus 4 hijos (Instagram/@davidbeckham)

¿Qué estudió David Beckham?

David Beckham no cursó estudios universitarios, ya que desde joven acudió a la academia del Manchester United.

Se sabe David Beckham tuvo un paso fugaz en la Laine Theatre Arts para estudiar danza y modelaje.

David Beckham (Redacción El Deforma)

¿En qué ha trabajado David Beckham?

Como futbolista, David Beckham debutó el 23 de septiembre de 1992 en el Manchester United, con dicho club estaría hasta el 2003 , ganando:

6 Premier League

2 FA Cup

1 Liga de Campeones de la UEFA

Posteriormente, Beckham pasaría a jugar en el Real Madrid de 2003 a 2007.

Tras salir del Real Madrid, David Beckham llegaría a Los Angeles Galaxy, aunque de 2009 a 2010 estuvo cedido en el A.C. Milan.

El retiro de Beckham llegaría con el Paris Saint Germain en 2013.

Con su selección, David Beckham participaría en tres mundiales y dos Eurocopas.

David Beckham se convirtió en un ícono del futbol, la moda y la cultura popular. Lo que permitió aparecer incluso en algunas películas como:

Goal! (2005)

Goal! II: Living the Dream (2007)

Goal! III: Taking on the World (2009)

King Arthur: Legend of the Sword (2017)

En la actualidad es presidente y accionista del Inter de Miami de la MLS.