El guardameta Juan Liceaga fue expulsado tras terrible error en una jugada durante el partido de México vs Costa Rica de la Sub-20 que se jugó el 27 de julio de 2026.

Pese a la expulsión de Juan Liceaga que dejó a México con solo diez en el equipo, la selección logró vencer a Costa Rica 2-0.

Juan Liceaga es expulsado del partido México vs Costa Rica de la Sub-20

Desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, la selección de México jugó contra Costa Rica en un partido de la Sub-20 de la Concacaf. Sin embargo, en el Juan Liceaga obtuvo una tarjeta roja directa por el árbitro tras una mala jugada.

Alrededor del minuto 50 del partido, cuando el marcador iba 1-0 a favor de México, un pase largo fue detectado por Juan Liceaga, lo que lo llevó a salir en defensa de la portería.

Sin embargo, la forma en que atajó el balón que venía acompañado de Gabriel Sibaja en busca de un gol a favor de Costa Rica, llevó a Liceaga a dejar la pierna levantada en una mala posición impactando entre la cabeza y la nuca del costarricense.

Ante ello, el árbitro Guido Gonzales Jr. sacó de forma inmediata la tarjeta roja de expulsión, mientras Sibaja se quejaba del dolor por la patada que recibió.

A la perspectiva de los comentaristas, el golpe que Juan Liceaga proporcionó a Gabriel Sibaja fue totalmente involuntario, aunque no precisamente justificable.

En su lugar, el director técnico Álex Diego Tejado ingresó a Cristo Navarrete y también decidió sacar a Juan Sigala para cubrir la expulsión del guardameta.