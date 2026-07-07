Argentina eliminó de forma heroica a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, duelo que terminó a favor de la selección albiceleste 3-2, con Lionel Messi como figura.

Egipto aprovechó sus oportunidades para hacerle daño a la selección de Argentina, y Lionel Messi falló un penalti en el primer tiempo.

Con el marcador a favor de Egipto, el VAR anuló el 2-0 por una falta en una decisión polémica a favor de Argentina.

Sin embargo, el destino estaba marcado a favor de Egipto y más tarde redondeó el 2-0.

Sin embargo apareció Lionel Messi para encabezar la histórica remontada sobre Egipto.

Marcador: Argentina 3-2 Egipto

Argentina vs Egipto: así fue la remontada liderada por Messi en el Mundial 2026

El partido Argentina vs Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 fue complicado para la selección que lidera Lionel Messi.

Egipto saltó a la cancha a pelear la iniciativa en el partido de cuartos de final con Argentina, y logró hacerlo hasta que no aguantó más.

Así fueron los goles del partido Argentina vs Egipto:

Minuto 15: Yasser Ibrahim sorprende a Argentina y abre el marcador en Atlanta.

Minuto 20: Lionel Messi falla penalti y Argentina sigue abajo

Minuto 58: El VAR anula el 2-0 para Egipto

Minuto 67: Mostafa Ziko anota el 2-0 a favor de Egipto sobre Argentina

Minuto 79: Cuti Romero acorta distancias ante Egipto

Minuto 83: Lionel Messi empata el partido 2-2 con su octavo gol del torneo

Minuto 93: Enzo Fernández anotó el 3-2 final

Lionel Messi lideró a la selección de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras dejar atrás la ronda de octavos de final.

Argentina se metió a los cuartos de final en los que se medirá con Suiza/Colombia, el sábado 11 de julio a las 19horas, tiempo del centro de México en Atlanta.