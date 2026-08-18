Jamal Musiala volvió a desmayarse durante un partido amistoso del Bayern Múnich ante el Heidenheim, tres días después de haber pasado por un episodio similar ante el RB Leipzig.

Musiala, futbolista alemán de 23 años, cayó al césped luego de pocos minutos de haber ingresado de cambio, pero logró recuperarse y caminó hacia el vestidor.

El desmayo de Musiala sucedió al minuto 66 del partido amistoso Bayern Múnich vs Heidenheim, poco después de que el jugador ingresara a la cancha.

Jamal Musiala es una de las figuras del Bayern Múnich (Marijan Murat / AP)

Es el segundo desmayo de Musiala que pone en alerta

El desmayo de Jamal Musiala es el segundo que sufre con diferencia de pocos días. El primero fue el sábado 15 de agosto en el partido del Bayern Múnich ante el RB Leipzig, momentos después de que anotara un gol.

El primer desvanecimiento fue atribuido a las altas temperaturas y problemas circulatorios o de deshidratación.

Musiala entrenó de forma individual el lunes supervisado por los preparadores físicos del club.

Bayer Múnich tendrá que poner más atención en Jamal Musiala

Este martes 18 de agosto se dio el segundo desmayo consecutivo en menos de una semana de Jamal Musiala jugando con Bayern Múnich, por lo que la situación se torna preocupante.

El alemán ingresó en la segunda parte del amistoso ante Heidenheim y, pocos minutos después, cayó al césped sin que existiera contacto con un rival. Las asistencias entraron y el cuerpo técnico decidió retirarlo inmediatamente.

Se espera que los servicios médicos del equipo bávaro profundicen los estudios clínicos en Musiala, para descartar cualquier complicación mayor de cara a los compromisos oficiales de la temporada.