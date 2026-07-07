La selección de Estados Unidos dio la sorpresa en los octavos de final del Mundial 2026, al quedar eliminado del Mundial 2026 ante Bélgica.

Marcador: Estados Unidos 1-4 Bélgica.

El partido Estados Unidos vs Bélgica, disputado con gran intensidad, mostró a los estadounidenses adelantándose con gol de Malik Tilman al 31, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Bélgica se impuso con temple y orgullo, asegurando su pase a los cuartos de final.

Estados Unidos vs Bélgica: así fue el partido de octavos de final del Mundial 2026

El partido Estados Unidos vs Bélgica fue disputado por dos selecciones que buscaban seguir en la competencia del Mundial 2026, aunque los belgas llevaron la iniciativa en el cotejo.

Estados Unidos sorprendió a Bélgica adelantándose en el marcador, pero los belgas aseguraron la victoria en el segundo tiempo del partido de octavos de final.

Así fueron los goles del partido Estados Unidos vs Bélgica:

Minuto 9: Charles De Ketelaere (Bélgica)

Minuto 31: Gol Malik Tillman (Estados Unidos)

Minuto 33: Gol de Charles De Ketelaere (Bélgica)

Minuto 57: Gol de Hans Vanaken (Bélgica)

Minuto 90+3: Gol de Brandon Mechele (Bélgica)

¿Cuándo vuelve a jugar Bélgica en el Mundial 2026?

Tras el partido ante Estados Unidos, la selección de Bélgica se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos se va del Mundial 2026 con el orgullo de llevar al límite a Bélgica, quien no es de los candidatos para ganar el torneo, pero intentará hacer todo lo posible por competir.