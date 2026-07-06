Suiza vs Colombia se enfrentan en octavos de final en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el martes 7 de julio a las 14 horas.
- Partido: Suiza vs Colombia
- Fase: Octavos de final
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Vancouver
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Suiza vs Colombia: ¿Cuándo ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?
El martes 7 de julio de 2026 será el partido Suiza vs Colombia del Mundial 2026, duelo de octavos de final.
Suiza vs Colombia: ¿Dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?
Suiza vs Colombia iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
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- Partido: Suiza vs Colombia
- Fase: Octavos de final
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Vancouver
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo clasificaron Suiza y Colombia a los dieciseisavos de final?
Suiza clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar 2-0 a la selección de Argelia.
Colombia está en la ronda de octavos de final después de dejar en el camino a Ghana, con marcador de 1-0.