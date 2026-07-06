Suiza vs Colombia se enfrentan en octavos de final en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el martes 7 de julio a las 14 horas.

Partido: Suiza vs Colombia

Fase: Octavos de final

Fecha: Martes 7 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Vancouver

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Colombia llega motivada a los octavos de final del Mundial 2026 (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Suiza vs Colombia: ¿Cuándo ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?

El martes 7 de julio de 2026 será el partido Suiza vs Colombia del Mundial 2026, duelo de octavos de final.

Suiza vs Colombia: ¿Dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026?

Suiza vs Colombia iniciará a las 14 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: Suiza vs Colombia

Fase: Octavos de final

Fecha: Martes 7 de julio del 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Vancouver

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Suiza tendrá el Colombia a un rival peligroso para avanzar en el Mundial 2026. (Lee Smith / REUTERS)

¿Cómo clasificaron Suiza y Colombia a los dieciseisavos de final?

Suiza clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar 2-0 a la selección de Argelia.

Colombia está en la ronda de octavos de final después de dejar en el camino a Ghana, con marcador de 1-0.