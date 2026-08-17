Danilo Palomino, conocido como El Gordito Sushi o Ryu de Guayaquil, murió el domingo 16 de agosto a los 38 años; el cosplayer falleció en su casa en Guayaquil, Ecuador.

El Gordito Sushi murió tras sufrir un accidente doméstico, así lo confirmaron personas cercanas al influencer.

Fans de Danilo Palomino lamentaron su muerte, ya que era un personaje conocido por su interpetación de Ryu, protagonista de Street Fighter.

¿De qué murió Danilo Palomino? El Gordito Sushi

Medios locales han informado que Danilo Palomino murió tras sufrir un accidente en su casa, pero no se han dado detalles de las circunstancias exactas.

Renata Artieda Centurión, amiga de Danilo Palomino, reveló que había hablado con él dos días antes de su muerte y le había contado que se estaba recuperando de una enfermedad.

Muere Danilo Palomino, el Gordito Sushi (Especial )

Danilo Palomino era un querido personaje del internet en Ecuador, conocido por sus videos donde vestía como Ryu, con guantes blancos, traje blanco y una cinta roja en la cabeza.

El Gordito Sushi era fan de la cultura geek y videojuegos; solía hablar de sus gustos por el anime y cómics, un gusto que mostraba en la decoración de su curto, el cual mostraba en sus videos.

Fans de Danilo Palomino lo consideraban como un representante de la cultura geek en Ecuador, ya que su gusto por Street Fighter iba más allá.

Danilo Palomino era conocido en las calles de Guayaquil

El contenido de Danilo Palomino se caracterizaba por su atuendo como Ryu y caminaba por calles de Guayaquil, mientras grababa videos de humor.

El Gordito Sushi se volvió viral e incluso uno de sus videos fue considerado para ser parte de un récord Guinness por el número de reproducciones .

Amigos, seguidores y colegas se despidieron de Danilo Palomino en redes sociales, también enviaron sus condolencias a su familia, quienes no se han manifestado por su muerte.