México vs Inglaterra se encuentran por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el domingo 5 de julio a las 18 horas en el Estadio Banorte.

Partido: México vs Inglaterra

Fase: Octavos de final

Fecha: Domingo 5 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Harry Kane es la gran estrella de Inglaterra en el Mundial 2026 (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

México vs Inglaterra: Día y hora del partido de octavos de final del Mundial 2026

El domingo 5 de julio de 2026 será el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.

México vs Inglaterra iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.

México vs Inglaterra: Canal del partido de octavos de final del Mundial 2026

México vs Inglaterra podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Inglaterra

Fase: Octavos de final

Fecha: Domingo 5 de julio del 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

México va por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

¿Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026?

México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Banorte.

Inglaterra superó 2-1 a Congo en los dieciseisavos de final y tendrá que visitar a México por el pase a la siguiente ronda.