México vs Inglaterra se encuentran por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el domingo 5 de julio a las 18 horas en el Estadio Banorte.
- Partido: México vs Inglaterra
- Fase: Octavos de final
- Fecha: Domingo 5 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
México vs Inglaterra: Día y hora del partido de octavos de final del Mundial 2026
El domingo 5 de julio de 2026 será el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.
México vs Inglaterra iniciará a las 18 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte, de la Ciudad de México.
México vs Inglaterra: Canal del partido de octavos de final del Mundial 2026
México vs Inglaterra podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Inglaterra
- Fase: Octavos de final
- Fecha: Domingo 5 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
¿Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026?
México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Ecuador en el Estadio Banorte.
Inglaterra superó 2-1 a Congo en los dieciseisavos de final y tendrá que visitar a México por el pase a la siguiente ronda.