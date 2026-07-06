Argentina vs Egipto continúan con la actividad de los octavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX a las 10 horas el viernes 3 de julio.
- Partido: Argentina vs Egipto
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Atlanta
- Transmisión: ViX
Argentina vs Egipto: Día del partido de octavos de final Mundial 2026
El martes 7 de julio de 2026 será el partido Argentina vs Egipto, por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Argentina vs Egipto: Hora y canal del partido del Mundial 2026
Argentina vs Egipto iniciará a las 10 horas, tiempo del centro de México en actividad de los octavos de final del Mundial 2026.
El partido podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Argentina vs Egipto
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 7 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Atlanta
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegaron Argentina y Egipto a octavos de final del Mundial 2026?
Argentina y Egipto accedieron a octavos de final del Mundial 2026, después de complicada series en la segunda ronda del torneo.
Argentina sufrió para eliminar en tiempos extras a la selección de Cabo Verde, mientras que Egipto avanzó en penaltis sobre Australia.